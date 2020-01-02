Hafter güçleri Trablus'taki yerleşim yerlerine füze attı!

TBMM Genel Kurulu'nda Libya tezkeresinin sonucuna kısa bir süre kala Libya'da gerilim yükseldi. Türkiye'nin de desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) karşısında yer alan General Hafter'e bağlı güçler Trablus'ta bombayla saldırdı. Libya'da Hafter güçlerinin başkent Trablus'taki yerleşim bölgelerine düzenlediği füze saldırısında 1 kadın hayatını kaybetti.

FÜZE EVE İSABET ETTİ

Libya'da Hafter güçleri başkent Trablus'un Al-Farnaj bölgesindeki yerleşim bölgelerine füze saldırısı düzenledi. Sağlık yetkilileri, füzelerden birinin Al-Farnaj bölgesinde bir eve isabet etmesi sonucu 1 kadının hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırı nedeniyle bölgedeki evlerde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.





LİBYA'DA KİM KİMİ DESTEKLİYOR?

Merkezi Trablus'ta bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Türkiye, Avrupa Birliği ve uluslararası kurumlarca meşru kabul ediliyor ve destekleniyor. Tobruk merkezli Hafter güçlerinin kontrolünde olan Temsilciler Meclisi'ni ise Mısır, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fransa ve Rusya'dan destek buluyor.





LİBYA'DA İKİ FARKLI YÖNETİM BULUNUYOR

Arap Baharı olarak tanımlanan halk hareketini rejim karşıtı çatışmalara dönüştüğü ve Muammer Kaddafi'nin koltuğundna olduğu 2011 yılından süregelen siyasi istikrarın bir türlü sağlanamadığı Kuzey Afrika ülkesi olan Libya'da birden fazla yönetim bulunuyor. 2014 seçimlerinin sonrasında siyaseten ikiye bölündü. Bunlardan birisi ülkenin doğusuna, Mısır yakınına yakın Tobruk'ta bulunan Temsilciler Meclisi ve diğeri de Trablus mekezli Ulusal Mütabakat Hükümeti.

Bir diğer taraftan ise DEAŞ'ın 2015'te varlığını hissettirdiği ülkede, örgüte bağlı olan savaşçılar Kaddafi'nin doğum yeri olan Sirte kentini ele geçirmiş durumda. Ancak Türkiye'nin de desteklediği Misratalı güçler, DEAŞ'i aynı yıl içerisinde ortadan kaldırılmış oldu.

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