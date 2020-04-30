Hafter tek taraflı ateşkes ilan etti

Ahmed el-Mismari, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ahmed el-Mismari yaptığı açıklamada, Ramazan ayı boyunca tek taraflı ateşkes ilan ettiklerini söyleyerek bu süre zarfında askeri operasyonlara ara verdiklerini belirtti.

Herhangi bir askeri adıma karşılık verme haklarının olduğunu savunan Mismari, ülkedeki askeri hedeflerinden vazgeçmediklerini iddia etti.

AÇIKLAMADAN SAATLER ÖNCE SAĞLIK KURUMUNA ROKETLİ SALDIRI DÜZENLEDİLER

Mismari'nin bu açıklamasından birkaç saat önce Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus’taki askeri sağlık kurumuna düzenlediği roketli saldırıda 1 sağlık çalışanı öldü, 6 görevli yaralandı. Aynı şekilde, Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyindeki Msallata kentine attığı füzeler ve havan mermileri buradaki "Doğa Koruma Alanı'nda" yangına neden oldu.