Haggai Katoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haggai Katoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haggai Katoh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Haggai Katoh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Haggai Katoh 30 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Haggai Katoh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haggai Katoh, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 21 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Haggai Katoh'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Haggai Katoh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Haggai Katoh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Nasarawa United
21 Eylül 2021 yılında Plateau United
Haggai Katoh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Haggai Katoh şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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