Haham ne demek, TDK'ya göre Haham kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Haham ne demek? Haham TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi haham kelimesi. Peki haham ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre haham nedir, haham kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HAHAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Haham kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Haham kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre haham kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yahudi din adamı



HAHAM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- hahambaşı, hahamhane

