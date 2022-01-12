Berrak Tüzünataç'tan cüretkar paylaşım! Balkonda çırılçıplak, sere serpe poz verdi!2022 İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202490634Kışkırtıcı Ajan ne demek, TDK'ya göre Kışkırtıcı Ajan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Benden Ne Olur filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Benden Ne Olur ne zaman çıkacak?2022 İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202490593Sadakatsiz bugün var mı, yok mu 12 Ocak 2022 Çarşamba? Sadakatsiz neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?Kemal Kılıçdaroğlu'nun Enes Kara paylaşımı CHP'lileri bile çileden çıkarttı! "Oy verirsem Allah belamı versin"Volkswagen Passat üretimi durdu mu?2022 İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202412737Esenyalı'da korkutan olay! Mahalle tarandı, insanlar sokağa döküldü!
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Haham ne demek, TDK'ya göre Haham kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Haham ne demek, TDK'ya göre Haham kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Haham kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Haham ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Haham nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Haham kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Haham ne demek, TDK'ya göre Haham kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Haham ne demek? Haham TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi haham kelimesi. Peki haham ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre haham nedir, haham kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

HAHAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Haham kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Haham kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre haham kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yahudi din adamı

HAHAM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- hahambaşı, hahamhane

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT