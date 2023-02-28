Hairo Timana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hairo Timana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hairo Timana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hairo Timana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hairo Timana 11 Haziran 2000 tarihinde Piura şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Hairo Eduardo Timaná Álvarez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hairo Timana Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hairo Timana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Garcilaso futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Garcilaso takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hairo Timana'nin Deportivo Garcilaso ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hairo Timana Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hairo_2000/

http://www.facebook.com/hairoeduardo.timanaalvarez.9

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Hairo Timana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hairo Timana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Hairo Timana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hairo Timana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında AD Tarma

10 Mayıs 2021 yılında Pirata FC

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Colón C-3

1 Ocak 2023 yılında Dep. Garcilaso

Hairo Timana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hairo Timana şuan Deportivo Garcilaso takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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