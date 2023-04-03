Haitham Al Khair kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haitham Al Khair Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haitham Al Khair adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Haitham Al Khair Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Haitham Al Khair 1 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Haitham Al Khair Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MAS Fes Reserve futbol takımında oynamaktadır. MAS Fes Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Haitham Al Khair'nin MAS Fes Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Haitham Al Khair Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Haitham Al Khair futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Kasım 2020 yılında MAS Fes
Haitham Al Khair Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Haitham Al Khair şuan MAS Fes Reserve takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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