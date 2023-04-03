Haitham Al Khair kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haitham Al Khair Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Haitham Al Khair kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Haitham Al Khair ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.