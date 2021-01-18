Mustafa Reşit Akçay kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı?Nagehan Alçı'dan yeni iddia: Sayın Selçuk yumruğunu masaya vurmalı!Uzmanlardan emziren annelere beklenen "aşı" açıklaması geldiKocaelispor'da Mustafa Reşit Akçay dönemi | Mustafa Reşit Akçay kimdir?İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Kaç gün sürecek?KOMEK'te hangi kurslar var? KOMEK kursları ücretli mi?Doğduğun Ev Kaderindir 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Mehdi öldü mü?Değişimi ile sık sık gündem olan Zeynep Koçak'tan cesur kar pozu!Kısıtlama kalktı, İstanbul'da kar yağışı nedeniyle trafik felç olduFransız Bakan'dan olay yaratan açıklama: 5 yaşında örtülü kız görmeye tahammül edemiyorum!
İstanbul-2 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Hakan Altun ve Sibel Can'dan sevenlerine büyük sürpriz!

Hakan Altun ve Sibel Can'dan sevenlerine büyük sürpriz!

Sanat camiasının sevilen simalarından Hakan Altun ve ünlü şarkıcı Sibel Can bir televizyon programı için el sıkıştı. İkili ilerleyen haftalarda seyirci karşısına çıkacak.

Hakan Altun ve Sibel Can'dan sevenlerine büyük sürpriz!

Ekranların sevilen simalarından Sibel Can ve Hakan Altun'dan sevenlerine müjdeli bir haber geldi. Uzun süredir sahnelerden uzak kalan ikili bir şov programı için el sıkıştı.

Hakan Altun ve Sibel Can'dan sevenlerine büyük sürpriz!

Önümüzdeki haftalarda projelerini hayata geçirmeyi planlayan ikili, kanal arayışlarına başlarken bir yandan da çağıracakları konuklarla konuşmaya başladı.

Hakan Altun ve Sibel Can'dan sevenlerine büyük sürpriz!

Hakan Altun, Ajda Pekkan ile anılmasından bir ay sonra, geçtiğimiz kasım ayında 34 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başlamış ancak ikili ani bir kararla ayrıldıklarını duyurmuştu.

Hakan Altun ve Sibel Can'dan sevenlerine büyük sürpriz!

Gonca Vuslateri ile ilişkisi başlayınca yakınlarına yıllardır aradığı mutluluğu bulduğunu söyleyen Altun bu ayrılığın ardından kendisini Bodrum'daki evine kapadığı iddia edilmişti.

Hakan Altun ve Sibel Can'dan sevenlerine büyük sürpriz!  

Karantina döneminde müzikal çalışmalarına ağırlık veren Sibel Can ise 'Hayat' adlı bir albüm çıkardı.  

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
HABERE YORUM KAT