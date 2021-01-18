Ekranların sevilen simalarından Sibel Can ve Hakan Altun'dan sevenlerine müjdeli bir haber geldi. Uzun süredir sahnelerden uzak kalan ikili bir şov programı için el sıkıştı.

Önümüzdeki haftalarda projelerini hayata geçirmeyi planlayan ikili, kanal arayışlarına başlarken bir yandan da çağıracakları konuklarla konuşmaya başladı.

Hakan Altun, Ajda Pekkan ile anılmasından bir ay sonra, geçtiğimiz kasım ayında 34 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başlamış ancak ikili ani bir kararla ayrıldıklarını duyurmuştu.

Gonca Vuslateri ile ilişkisi başlayınca yakınlarına yıllardır aradığı mutluluğu bulduğunu söyleyen Altun bu ayrılığın ardından kendisini Bodrum'daki evine kapadığı iddia edilmişti.

Karantina döneminde müzikal çalışmalarına ağırlık veren Sibel Can ise 'Hayat' adlı bir albüm çıkardı.