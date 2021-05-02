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Hakan Altun'dan yeni haber var! Sosyal medyadan teşekkür etti

Geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Hakan Altun’dan yeni haber geldi. Taburcu olan Hakan Altun 'teşekkür' mesajı yayınladı

Hakan Altun'dan yeni haber var! Sosyal medyadan teşekkür etti

Sevilen şarkıcı Hakan Altun geçtiğimiz günlerde beyin damarlarında meydana gelen tıkanıklık sonucunda fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Sevenlerinin günlerdir beklediği iyi haber geldi. Hastaneden çıkan Altun, sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak hayranlarına teşekkür etti. Şarkılar Seni Söyler isimli program öncesinde fenalaşan ve kendini iyi hissetmediği için arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan sanatçı müjdeli haberi kendi duyurdu. Hastaneden taburcu olduğunu ifade eden Altun sosyal medya paylaşımında detayları aktardı.

Hakan Altundan yeni haber var! Sosyal medyadan teşekkür etti

"UZUN BİR SÜRE DAHA DİNLENMEM GEREKECEK"

Hakan Altun paylaşımında "Herkese merhabalar! 21 Nisan Çarşamba akşamı beyin damarlarımdan birinde oluşan tıkanıklık sebebiyle kaldırıldığım hastaneden şükürler olsun ki sağlıkla taburcu oldum. Bu süreçte bizi merak edip arayan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, sevenlerimize ve dualarını esirgemeyen Türk halkına teşekkürlerimi sunarım. Hastalığım sürecinde benimle yakından ilgilenen başta Nöroloji uzmanı Doç. Dr. Ari Boyacıyan'a, kardiyoloji uzmanı Dr. Hülya Gamze Çelik'e, desteğini, ilgisini esirgemeyen Prof.Dr.Levent Tabak'a, Nöroşirürji bölümü doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu'na, aile hekimimiz Op. Dr. Ömer Avlanmış'a, hastane supervisorü, aile dostumuz Dilek Şahin'e, tüm Amerikan Hastanesi sağlık çalışanları ve personeline ilgileri, güler yüzleri ve enerjilerine sonsuz teşekkürler ederim. Allah sağlık çalışanlarını hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin inşallah. Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek. Sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle. Sevgi ve saygıyla kucaklıyorum hepinizi" ifadelerini kullandı.

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