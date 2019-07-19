ABD'de Reza Zarrab'ın tanık olduğu davada Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde Reza Zarrab davasında yargılanıp 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, bugün tahliye oluyor.

Pennsylvania eyaletindeki FCI Schuylkill Cezaevi'nde hapis cezasını tamamlayan Atilla'nın Türkiye'ye sınır dışı edileceği bildirildi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Atilla'nın avukatı Halil Uzun, önceki gün cezaevinde müvekkiliyle görüştüklerini belirterek, "Türkiye'ye döneceği için çok heyecanlı" dedi. Avukat Uzun, Atilla'nın nugün cezaevinden tahliye edileceğini ancak prosedür gereği Amerikan makamları tarafından sınır dışı işleminin gerçekleştirileceğini belirterek, "Sınır dışı işlemleri 2-3 gün sürebilir. Çok bildiğimiz bir prosedür değil. Bu bürokratik işlemler tamamlandıktan sonra Hakan Atilla Türkiye'ye dönecek" şeklinde konuştu.

Avukat Uzun, Atilla'nın Türkiye'ye dönüşünün ardından New York'ta devam eden temyiz mahkemesinin süreceğini belirterek, "Hakan Atilla, suçsuz yere hapis cezası aldı. Halen devam eden temyiz mahkemesinin de onun suçsuzluğu yönünde karar almasını bekliyoruz. Atilla'nın Türkiye'ye dönmesiyle temyiz davası kapanmayacak" ifadelerini kullandı.

Hakan Atilla'nın 23 Mart 2017 tarihinde ABD'ye Halkbank adına görevli olarak gelmesinin ardından hem Türk hem de Amerikan kamuoyunun ilgisini çeken dava sürecinde yaşananlar şöyle:

23 Mart 2017

Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 23 Mart'ta giriş yaptığı New York JFK Havalimanı'nda gümrük ve göçmenlik memurları tarafından sorgulandı. Sorgulamanın ardından Hakan Atilla'nın ABD'ye girişine izin verildi.

27 Mart 2017

ABD'de çalışmalarını tamamladıktan sonra New York'tan Londra'ya gitmek için yeniden New York JFK Havalimanına gelen Atilla, FBI ajanları tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

28 Mart 2017

Atilla, Federal Soruşturma Bürosu FBI tarafından sorgulandıktan sonra Reza Zarrab'ın yaklaşık bir yıldır hapis yattığı Metropolitan Correctional Center New York'a (MCC New York) götürüldü.

Hakim karşısına çıkartılan Atilla'nın iddianamesinde yer alan suçlar yüzüne okundu.

Sulh Hakimi James C. Francis Atilla'nın iki ayrı suçtan yargılanacağını söyledi.

Atilla'ya ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sisteminde dolandırıcılık yapma suçları yöneltildiği belirtildi.

Duruşmada Atilla'yı henüz avukatı olmadığı için Amerikan hükümeti tarafından sağlanan geçici bir avukat temsil etti.

Hakim James C. Francis, Atilla'nın tutuklu yargılanmasına karar verdi.

10 Nisan 2017

Hakan Atilla ve Reza Zarrab'ın dava dosyaları birleştirildi.

Atilla'nın savunmasını yapacak avukatlar, Victor J. Rocco ve Thomas E. Thornhill'in savunmasını üstlendiğini mahkemeye bildirdi.

Hakim karşısına çıkartılan Atilla, hakkında hazırlanan iddianamede yer alan suçlamaları kabul etmedi.

24 Nisan 2017

Reza Zarrab ile Hakan Atilla, tutuklu olarak yargılandıkları New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde ilk kez birlikte hakim karşısına çıktı.

Atilla, duruşmayı izleyen gazetecilere "Bütün Türkiye'nin, benim bu dava ile alakam olmadığını bilmesini istiyorum" dedi.

15 Ağustos 2017

Atilla'nın kefalet başvurusu hakim Richard Berman tarafından reddedildi.

Hakim Berman, Atilla'nın savcılığın kefaletle serbest bırakılmasına yaptığı itirazı haklı buldu. Atilla'nın tutuklu olarak yargılanmasına hükmetti.

22 Ağustos 2017

Atilla, avukatları aracılığıyla mahkemeye yaptığı savunmasının son bölümünde, "Ya hakkımda açtığınız davayı düşürün ya da beni Sarraf' la birlikte yargılamayın" talebinde bulundu.

15 Aralık 2017

Hakan Atilla'nın, duruşmalarda savunmasını kendisinin yapacağı açıklandı.

Atilla, jüri üyeleri ve mahkeme heyeti karşısında kendi avukatı Cathy Fleming'in ve savcıların sorularını yanıtladı.

Atilla, avukatı Fleming'in kendisine yönelttiği sorular sırasında ailesinin fotoğraflarının gösterilmesi üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.

Atilla 269 gündür eşini göremediğini çocuğunu ise sadece 2 saat görebildiğini söyledi.

20 Aralık 2017

Atiilla'nın duruşmaları sona erdi.

Söz sırası jüriye geldi.

Hakim Berman tarafından bilgilendirilen 12 kişilik jüri heyeti, Atilla davasında karar vermek için toplandı.

3 Ocak 2018

Jüri kararını açıkladı: Mehmet Hakan Atilla, yargılandığı davada altı suçlamanın beşinden suçlu bulundu. Jüri Atilla'yı sadece kara para aklama suçlamasından suçlu bulmadı.

Atilla şu iddialardan suçlu bulundu: ABD ve özellikle de Amerika Maliye Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurmak, İran'a uygulanan Amerikan ambargosu ve Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak, Amerikan bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurmak ve yasadışı finansal işlemlere bilinçli olarak göz yummak.

16 Mayıs 2018

Reza Zarrab davasında sanık olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla 32 ay hapis cezası verildi.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim Richard Berman, Atilla'nın 32 ay hapis cezası almasına, şimdiye kadar cezaevinde kaldığı 14 aylık sürenin aldığı cezadan düşürülmesi ve 500 bin dolar para cezası almasına hükmetti.

Atilla'nın, iyileştirici nedenlerden erken tahliye edileceği belirtildi.Avukatları, Atilla'nın iyi şartlardan dolayı erken tahliyesi de göz önüne alındığında toplamda 13 ile 16 ay daha hapis yatacağını açıkladı.

Atilla'nın avukatı Halil Uzun, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek verilen hapis cezası kararını temyiz edeceklerini söyledi.

17 Mayıs 2018

Dışişleri Bakanlığı Atilla'ya verilen 32 ay hapis cezasını değerlendiren bir açıklama yayınladı.

Açıklamada "Adil yargılama ilkesiyle bağdaşmayan ve tamamen kurgudan ibaret bir sürecin sonucunda Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı suçsuz olduğu halde 32 ay hapis cezasına mahkum etmiştir" denildi.

25 Mayıs 2018

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargılandıktan sonra 32 ay hapis cezasına çarptırılan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, suçlu bulunma kararına itiraz edip bir üst mahkemeye temyiz başvurusunda bulundu.

Atilla'nın avukatı Victor J. Rocco tarafından hazırlanan başvuruda mahkemenin müvekkillerini suçlu bulma kararına itiraz edildi.

Atilla'nın avukatları verilen ceza süresiyle ilgili herhangi bir temyiz talebinde bulunmadı.

14 Ağustos 2018

New York'tan Pennsylvania eyaletinde bulunan, orta güvenlikli 'FCI Schuylkill' cezaevine nakledilen Atilla'nın, tutuklu ve hükümlü olarak hapiste kaldığı zaman ve iyi hali değerlendiğinde Atilla'nın 11 ay sonra tahliye edileceği açıklandı.

8 Eylül 2018

Atilla'nın avukatları, temyiz mahkemesine yaptıkları yeni başvuruda müvekkillerinin 'beraat' etmesi gerektiğini savunduklarını ve uygulanan hukuki hataları ayrıntılarıyla açıkladıklarını belirtti.

Duruşmalar sırasında Atilla'nın lehine olacak birçok delilin mahkeme tarafından kabul edilmediğini iddia eden avukatlar, "Reza Zarrab'ın dayısıyla cezaevinden telefonla yaptığı konuşma kayıtlarını dinletmek istedik. Mahkeme bunu kabul etmedi. Oysa Reza Zarrab, suçu ne şartlar altında ve nasıl kabulleneceğinin ayrıntılarını orada anlatıyordu" dedi. "Hakan Atilla, İran'la ilgili yaptırımla ilgili ikincil derecede suçlamalardan mahkum edildi. Savcılık tüm çabalarına rağmen Atilla'yı birincil derecede yaptırımları delme suçlamasından mahkum ettiremedi. Yaptırımları delme suçlamasında sadece ikincil derecede işlenen suçlar kapsamında Atilla mahkum edildi. Amerikan mahkemesinin Atilla'nın işlediği öne sürülen, ikincil derecede yaptırımları deldiği suçuyla ilgili bir karar verme yetkisi yok. Başvurumuzda bunu dile getirdik. Hakan Atilla'nın beraatına karar verilmesini talep ettik" diye konuştu.