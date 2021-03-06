'Hakan Atilla istifa edecek' iddiaları sonrası Hakan Atilla'dan açıklama geldi!

Amerika'da Halkbank davasından dolayı 28 ay hapis yatan Hakan Atilla Türkiye'ye dönmüş ve Berat Albayrak tarafından Borsa İstanbul'un başına geçirilmişti. Atilla hakkında bu ay sonu istifa edeceği haberleri dolaşmaya başlamıştı.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Atilla'ın cuma günü izne çıktığını ve ilerleyen günlerde hissedarlar ile görüşene kadar dönmeyeceğini söyledi. Borsa İstanbul'un ve Atilla'nın kendisi izinde olduğunu doğrulamasının dışında açıklama yapmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözcüsü de konuyla alakalı yorumda bulunmadı.

HAKAN ATİLLA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Odatv'ye konuşan Atilla izne ayrıldığını doğrulayarak, “İzne ayrıldım izin kararı şahsıma ait dava veya başka konularla alakası yok” şeklinde konuştu.

Hakkında çıkan 'İstifa etti' iddiasının sorulması üzerine Atilla, “İddialara cevap vermek anlamlı değil o yönde bir karar alırsam borsa resmî bilgilendirme yapar elbette” ifadelerini kullandı.