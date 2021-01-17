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Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı! Hakan Çalhanoğlu kimdir?

Milan Kulübü'nde oynayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı. 26 yaşındaki Çalhanoğlu'nun tedavi altına alındığı bildirildi.

Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı! Hakan Çalhanoğlu kimdir?

Son dönemlerde Avrupa'daki futbol kulüplerinde koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Spor camiasını etkileyen ölümcül koronavirüs son olarak kariyerini İtalya'da sürdüren milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na bulaştı. 

SAĞLIK DURUMU İYİ

Milan Kulübü, 26 yaşındaki futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Sağlık durumu iyi olan Hakan'ın tedavisine başlandığı belirtildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?

8 Şubat 1994 tarihinde Almanya'nın Mannheim kentinde dünyaya gelen Hakan Çalhanoğlu, oyun kurucu pozisyonunda oynayan Türk futbolcudur. Çalhanoğlu, Serie A ekiplerinden Milan'da ve Türkiye millî takımında oynamaktadır. İlk olarak Waldhof Mannheim altyapısında futbola adım atan Çalhanoğlu hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Hakan Çalhanoğlu kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?Hakan Çalhanoğlu kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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