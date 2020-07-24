Hakan Çalhanoğlu Milan'da kalacak mı?

Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Ocak ayında takımın gidecekler listesinde bulunuyordu. Ancak pandemi sürecinde verilen arayı iyi değerlendiren Çalhanoğlu, liglerin yeniden başlamasıyla performansını oldukça yükseğe çıkardı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, pandemi sonrası çıktığı 9 maçta 4 gol ve 7 asistle onyadı.

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun son dönemde gösterdiği performansla değerini yükselttiğini, takımda kalıp kalmayacağının ise belirsiz olduğunu yazdı.

ZLATAN İLE OLAN DOSTLUĞU İYİ HİSSETMESİNİ SAĞLADI

Gazetede çıkan haberlerde, 26 yaşındaki tecrübeli oyuncunun kısa sürede yükselttiği performansla hem yerini sağlamlaştırdığına hem de değerini yükselttiğine değinildi. Milli futbolcunun değerinin 15 milyon avrodan 25 milyon avroya çıktığı ifade edildi.

Çalhanoğlu'nun performansının artışındaki en büyük sebep teknik direktör Stefano Pioli'nin olduğu gösteriliyor. Pioli'nin oynattığı sistemde kendisine daha merkezi bir rol vermesi ve onu kadronun değişmezi olarak görmesinin etkili olduğu, İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic'le olan dostluğunun da kendisini iyi hissetmesini sağladığı vurgulandı.

2017'de kırmızı-siyahlı takıma transfer olan ve 2021'de sözleşmesi sona erecek milli futbolcuyu Milan'ın kadroda tutup tutamayacağının ise merak edildiği dile getirildi.

ÇALHANOĞLU TAKIMDAN AYRILABİLİR

Devre arasında sezon sonu satış listesine konulacak isimler arasında gösterilen milli futbolcunun, son dönemdeki performansının ardından sözleşme yenilemeye yanaşmadığı ileri sürüldü. Hakan'ın Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin veya Leipzig'e gidebileceği iddia edildi.

Hakan Çalhanoğlu, Milan'da bu sezon Serie A'da 32, İtalya Kupası'nda ise 3 maça çıkarken, toplam 9 gol atıp, 8 asist yaptı.