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  3. Hakan Çalhanoğlu'na 8 milyon Euro'luk teklif: Katar’ın Al-Duhail ekibine mi katılacak?

Hakan Çalhanoğlu'na 8 milyon Euro'luk teklif: Katar’ın Al-Duhail ekibine mi katılacak?

Milan ile sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu hakkında, İtalya'dan şaşkınlık yaratan bir iddia geldi. Sky Sports İtalya'da yer alan bilgide, Çalhanoğlu'na Katar takımın Al-Duhail'den 8 milyon Euro'luk sözleşme teklif edildi.

Hakan Çalhanoğlu'na 8 milyon Euro'luk teklif: Katar’ın Al-Duhail ekibine mi katılacak?

Futbol kariyerine, İtalya Serie A ekiplerinden Milan’da forma giyerek devam eden Hakan Çalhanoğlu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Sky Sports İtalya’nın haberine göre milli futbolcu için Katar’ın Al-Duhail ekibi 8 milyon Euro’luk sözleşme teklifinde bulundu.

MİLAN DA JUVENTUS DA ŞAŞTI KALDI

Milan tarafından 4 milyon Euro'luk yeni sözleşme teklif edildiği öğrenilen Hakan Çalhanoğlu için, bonservisi eline geçecek olan Juventus ise 5 milyon Euro'luk sözleşme teklifinde bulundu. Ancak Hakan’ın menajeri Gordon Stipic’e gelen son teklif, herkesi bozguna uğrattı.

Katar ekibi, milli futbolcuya yılda 8 milyon Euro kazanacağı 3 yıllık sözleşme ve 8 milyon Euro da imza parası teklifini iletti. İtalyan medyası menajer Stipic’in geçen hafta Al-Duhail ile masaya oturduğunu yazdı.

"KARARI MALDİNİ VE MASSARA VERECEK"

Sezon başından bu yana ismi sürekli olarak sözleşme haberlerinde geçen Hakan Çalhanoğlu son olarak yaptığı açıklamada, “Geleceğim Şampiyonlar Ligi’ne katılıp katılmamıza bağlı değil. Milan’da oynadığım için çok mutluyum. Sezon sonunda Maldini ve Massara ile oturup geleceğimi konuşacağım. Onlara saygı duyuyorum, kararı onlar verecek” ifadelerini kullanmıştı.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon 42 maçta 9 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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