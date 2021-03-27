Hakan Dağdeviren kimdir? Kaç yaşında? Neden gündem oldu? Hakan Dağdeviren sağlık durumu nasıl?

Twitter son zamanlarda vatandaşların seslerini duyurmaya çalıştığı bir platforma dönüştü. Açılan etiketlerle yapılan paylaşımlarla sosyal medya kullanıcıları duyulmayan seslerin gür sesle çıkması için paylaşımda bulunuyor.

HAKAN DAĞDEVİREN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HAKAN DAĞDEVİREN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hakan Dağdeviren 11 yaşında ve lösemi ile mücadele ediyor. Tedavisine 27 Ocak’ta Eskişehir Osmangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başlanan Hakan’a bu süreçte babaannesi Meral Dağdeviren refakat ediyor.

Hakan Dağdeviren'in anne ve babası özel bir okulda öğretmenlik yapan anne ve babası 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Gülen Cemaati’ne üye olmak suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Anne Sabriye Dağdeviren’in onaylanan cezası 19 yıl, 6 yıl 10 ay hapis cezası verilen baba Gökhan Dağdeviren’in cezası ise Yargıtay’da.

Dede Ali Dağdeviren, euronews’te yer alan haberde Hakan Dağdeviren'in anne ve babasının üç yıldır tutuklu olduğunu dile getirerek, "Tüm gözaltı dava süreci Hakan’ın gözü önünde oldu. Bir psikiyatri süreci yaşadık önce, orada zaten çok duygusal olduğu söylenmişti. Bundan iki ay önce de vücudunda pul pul dökülmeler oldu, boğazı şişmeye başladı. İştahı kesildi, çok hareketliydi ama duruldu. Sonrasında hastaneye götürdük ve lösemi olduğunu öğrendik." dedi.

Hakan Dağdeviren'in internetten bütün süreci okuyup bilgi sahibi olduğunu aktaran dede Dağdeviren," Gizli saklı kalacak bir durum yok. Rahat karşıladı bu süreci ama evi ve okulunu çok özlüyor. Saçlarını çok severdi, kıvır kıvırdı. Ama şimdi sıfıra vurdular, önceleri çok üzüldü ama şimdi alıştı. Babaannesi sürekli yanında, hastanede kalıyorlar. Torunlarımıza yaklaşık dört yıldır biz bakıyoruz, bizim bir keşkemiz yok. Buna da şükür. Ama bu zulüm böyle devam etmez. Benim de aynı suçlama ile altı yıl on ay on beş gün hapsim isteniyor. Eşim ve ben de çocuklar emanet olduğu için üzülüyoruz. Ama mesele sadece Hakan değil, çok sayıda kişi bu durumda. Bir sebep ya da neden aramaya gerek.’’ ifadelerini kullandı.

Hakan Dağdeviren'in durumunu anne ve babasını anlattıklarını dile getiren dede Dağveren, yaşananları şu cümlelerle anlattı:

"Kapalı görüşe gittik önce oğluma söyledik. Yıkıldı zaten kaldı öylece. Ardından bir hafta sonra annesine açıkladık. Annesi kapalı görüşe sevinç içinde geldi ama kendinden geçti duyunca. Nasıl yıkılmasınlar ki? Sözün bittiği yer artık ne söylenebilir şu duruma. Bebeklerden çocuklardan ne istiyorlar. Meriç’te ölen çocuğa da iyi ki öldü dediler, terörist olacaktı zaten dediler. Biz daha ne bekleyelim?’’

Ali Dağdeviren, torunun kendisi hakkında olan haberleri de görünce üzüldüğünü kaydederek," Neden konuştular, neden fotoğrafım var diye çok üzüldü. Çok ketum bir çocuk zaten, kendisine acınmasını istemiyor. Hatta biraz da arkadaşları anne ve babasının cezaevinde olduğunu öğrenmesinden çekindi’’ diye konuştu.

Torunun bu durumdan çekinmesine ilişkin ise Ali Dağdeviren şunları söyledi.

‘’Bir süre 'Dede kimseye söyleme bize okulda babanız terörist derler' diye ikazlarda bulundu. Malum biliyorsunuz, 15 Temmuz sonrası afişler asıldı okullarda, ufacık çocukların ellerine broşürler verdiler. Onun endişesini çok taşıdı hala da taşıyor. Artık bir umudumuz kalmadı."

HAKAN DAĞDEVİREN NEDEN GÜNDEM OLDU?

Sosyal medyada #BenHakanDağdeviren etiketi ile paylaşımda bulunan kullanıcılar Hakan Dağdeviren'in tedavi sürecinde annesine ihtiyacı olduğunu dile getirerek annesinin serbest bırakılmasını istedi.

Kaynak: Euronews, Bölge Gündem