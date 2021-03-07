Son dakika | Bakanlık duyurdu: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiRyan Donk kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Ryan Donk sakatlandı mı? Sağlık durumu nasıl?Ünlü yazardan kötü haber! Beyninde pıhtı atması sonucu felç kaldıErdoğan'dan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı!Selim İleri kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Selim İleri sağlık durumu nasıl?Sunay Akın sosyal medya hesabından duyurdu! Hakan Dilek yaşamını kaybettiHakan Dilek kimdir? Kaç yaşında öldü? | Hakan Dilek neden öldü?7 Mart Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Zeynel Korkmaz kimdir? Yakalandı mı? | Zeynel Korkmaz tutuklansın paylaşımlarının nedeni ne? | Reyhan Korkmaz kimdir?Suriye'de patlama: 18 kişi hayatını kaybetti
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Hakan Dilek kimdir? Kaç yaşında öldü? | Hakan Dilek neden öldü?

Hakan Dilek kimdir? Kaç yaşında öldü? | Hakan Dilek neden öldü?

Hakan Dilek, İzmir’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haber sonrası Hakan Dilek merak konusu oldu. Peki Hakan Dilek kimdir? Kaç yaşında öldü? | Hakan Dilek neden öldü? İşte detaylar...

Hakan Dilek kimdir? Kaç yaşında öldü? | Hakan Dilek neden öldü?

Hakan Dilek, İzmir’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haber sonrası Hakan Dilek merak konusu oldu. Peki Hakan Dilek kimdir? Kaç yaşında öldü? | Hakan Dilek neden öldü? İşte detaylar...

HAKAN DİLEK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Uzun süre boyunca kolon kanseri nedeniyle tedavi gören gazeteci yazar, ressam, tiyatrocu Hakan Dilek, hayatını kaybetti.

Hakan Dilek kimdir? Kaç yaşında öldü? | Hakan Dilek neden öldü?

Hakan Dilek'in Maçı Kaybettik: Ama Zemin Futbol Oynamaya Müsait Değildi, Oynadık, gülümsedik diyelim, ama--: O gol kaçmazdı diye kitapları vardır.

Hakan Dilek kimdir? Kaç yaşında öldü? | Hakan Dilek neden öldü?

Hakan Dilek, 7 Mart Pazar günü 59 yaşında hayata gözlerini yumdu

HAKAN DİLEK NEDEN ÖLDÜ?

Sunay Akın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hakan Dilek'in hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Hakan Dilek kimdir? Kaç yaşında öldü? | Hakan Dilek neden öldü?

Sunay Akın paylaşımında “Ah be Hakanım… Hani hep tutacak, hiç bırakmayacaktık birbirimizi” ifadesine yer verdi.

Hakan Dilek kimdir? Kaç yaşında öldü? | Hakan Dilek neden öldü?

Hakan Dilek kimdir? Kaç yaşında öldü? | Hakan Dilek neden öldü?

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT