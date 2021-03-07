Hakan Dilek, İzmir’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haber sonrası Hakan Dilek merak konusu oldu. Peki Hakan Dilek kimdir? Kaç yaşında öldü? | Hakan Dilek neden öldü? İşte detaylar...

HAKAN DİLEK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Uzun süre boyunca kolon kanseri nedeniyle tedavi gören gazeteci yazar, ressam, tiyatrocu Hakan Dilek, hayatını kaybetti.

Hakan Dilek'in Maçı Kaybettik: Ama Zemin Futbol Oynamaya Müsait Değildi, Oynadık, gülümsedik diyelim, ama--: O gol kaçmazdı diye kitapları vardır.

Hakan Dilek, 7 Mart Pazar günü 59 yaşında hayata gözlerini yumdu

HAKAN DİLEK NEDEN ÖLDÜ?

Sunay Akın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hakan Dilek'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sunay Akın paylaşımında “Ah be Hakanım… Hani hep tutacak, hiç bırakmayacaktık birbirimizi” ifadesine yer verdi.