Hakan Hatipoğlu'nun acı günü! Dedesi koronavirüse yenik düştü

Acun llıcalı'nın yarışmalarında adından söz ettiren ve sonrasında TV8'de sunuculuk yapmaya başlayan Hakan Hatipoğlu'nun 93 yaşındaki dedesi hayatını kaybetti.

"O BENİ EVLAT GİBİ SEVDİ BEN ONU BABAM, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Kaybettiği dedesinin ardından üzüntüsünü Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Hatipoğlu, "93 yaşındaki canım dedem, pamuk dedem ani bir şekilde Covid-19'a yenik düştü. Bende emeği çoktur. Dede torun olmanın ötesinde farklı bir ilişkimiz vardı. Sevginin her şeyi çözebileceğini ben ondan öğrendim. O beni evlat gibi sevdi ben onu babam gibi. Belki de o yüzden Lila'ya hep senin bana baktığın gözlerle bakıyorum dedem benim. Seni çok seviyorum. Çok özleyeceğiz seni. Mekanın cennet olsun canım benim. Çok üzgünüm" notunu düştü.

Hakan Hatipoğlu'nun paylaşımına; Hasan Yalnızoğlu, Uğurkan Erez, Berkan Karabulut, Yiğit Dikmen, Gurur Aydoğan ve Ersin Düzen gibi tanınmış kişilerden taziye yorumları yağdı.