21 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Mahur, Maraşlı'ya "evet" diyecek mi? Maraşlı yeni bölümüyle ATV'de21 Haziran 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Şef Akademi özel bölümüle FOX TV'de21 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Kanal D'deEURO 2020 bugün hangi maçlar var 21 Haziran 2021 Pazartesi ? Euro 2020 bugünün maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Veyis Ateş tek değil iddiası: Sezgin Baran Korkmaz'ın merkezinde olduğu kirli ilişkiler ağında 12 gazeteci daha var!21 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Finlandiya -Belçika" TRT 1'deYaz Kuran Kursu ne zaman başlıyor 2021? Diyanet yaz Kuran Kursu başvuru tarihi!21 Haziran 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı | Survivor 2021 yeni bölümüle TV8'de21 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Ada Masalı tekrar bölümüyle Star TV'deİnanmak imkansız! Kaçakçılardan kurtarılan eserler müzede kayboldu
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Hakan Peker yıllara meydan okuyor! Oğlu'nun paylaştığı fotoğraf olay oldu

Hakan Peker yıllara meydan okuyor! Oğlu'nun paylaştığı fotoğraf olay oldu

Yıllara meydan okuyan isimlerden ünlü şarkıcı Hakan Peker'in oğlu Burak Peker'in paylaştığı fotoğrafa “Oğlu daha büyük duruyor" yorumları yapıldı.

Hakan Peker yıllara meydan okuyor! Oğlu'nun paylaştığı fotoğraf olay oldu

Ünlü şarkıcı Hakan Peker, ilerleyen yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çekiyor. Müzik dünyasının yıllara meydan okuyan isimlerinden Peker, sesi ve görüntüsüden hiçbir şey kaybetmiyor. İlerleyen yaşına rağmen genç görünümüyle dikkat çeken Hakan Peker'in 38 yaşındaki oğlu da görenleri hayrete düşürdü.. 

Hakan Peker yıllara meydan okuyor! Oğlu'nun paylaştığı fotoğraf olay oldu

Hakan Peker'in oğlu Burak Peker (38), babasıyla çekildiği bir fotoğrafı, dün babalar günü sebebiyle İnstagram hesabında paylaştı. Yılların bir türlü eskitemediği Hakan Peker paylaşılan fotoğrafta fit ve genç görünümüyle olay oldu.

"OĞLU DAHA BÜYÜK DURUYOR" 

Çok sayıda takipçi, Burak Peker'in paylaşımının altına "Babanız gibi durmuyor, Hakan Bey çok genç", "Oğlu daha büyük duruyor", "Arkadaş gibiler" şeklinde yorumlarda bulundu.

Burak Peker, ünlü şarkıcının 1981 yılında yaptığı ilk evliliğinden dünyaya geldi. Baba-oğulun arasındaki yaş farkı ise 22.

Evli olan Burak Peker ayrıca 1 çocuk babası.

Hakan Peker yıllara meydan okuyor! Oğlu'nun paylaştığı fotoğraf olay oldu

Hakan Peker yıllara meydan okuyor! Oğlu'nun paylaştığı fotoğraf olay oldu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT