Hakasça ne demek, TDK'ya göre Hakasça kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hakasça ne demek? Hakasça TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Hakasça kelimesi. Peki Hakasça ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hakasça nedir, Hakasça kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HAKASÇA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hakasça kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Hakasça kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hakas Türkçesi

- Bu Türkçeyle yazılmış olan

