Türkiye'de futbol maçlarının ardından en çok konuşulan isimler şüphesiz olarak verdikleri ve vermedikleri kararlarla konuşulan hakemlerdir. Bu hakemlerden biri olan Ali Palabıyık'ta yönettiği ve yöneteceği maçlar nedeniyle internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu kapsamda Hakem Ali Palabıyık kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Ali Palabıyık hangi takımlı? sorularının yanıtları çokça merak ediliyor. Bizlerde bu soruların yanıtlarına haberimizde yer verdik.

HAKEM ALİ PALABIYIK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Ali Palabıyık, 14 Ağustos 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmişti.r FIFA kokartlı Türk futbol hakemidir.

Ali Palabıyık, küçük yaşlarda amatör olarak futbola kaleci olarak başlamıştır. 17 yaşındayken çeşitli nedenlerle amatör futbolu bıraktı.

Eski bir öğretmen olan Palabıyık 2000 yılında hakemlik kursuna başladı.

İlk maçına 21 yaşındayken 13 Ocak 2002'de Yenikent ASAŞ Stadyumunda Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan PAF Ligi maçında ikinci yardımcı hakem olarak çıkmıştır. İlk orta hakemlik deneyimini ise 2003-2004 3. Lig sezonunun ilk haftasında Kestel İlçe Stadyumunda oynanan Kestel Belediyespor ile Altınordu maçıyla yaşamıştır.

İlk Süper Lig maçına 21 Ağustos 2004 tarihinde Gençlerbirliği ile Ankaraspor arasında oynanan ve Bülent Yıldırım'ın ikinci yardımcı hakemi olarak çıkmıştır.[4] Süper Lig'deki ilk orta hakemlik deneyimini ise 27 Ekim 2012'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda Mersin İdman Yurdu ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan müsabaka ile yaşamıştır.

2015 yılı için açıklanan FIFA kokartı takacak hakemler arasında ilk kez yer almıştır.

39 yaşındaki Ali Palabıyık, 2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Palabıyık'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzalamıştır.

ALİ PALABIYIK HANGİ TAKIMLI?

Ali Palabıyık'ın hangi takımlı olduğu bilinmemektedir. Ancak Palabıyık'ın Galatasaraylı veya Trabzonsporlu olduğu iddia edilmektedir.

Kaynak: Bölge Gündem, Vikipedi.