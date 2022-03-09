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  3. Hakem camiasını derdinden sarsan karar! Mete Kalkavan, hakemliği bırakma kararı aldı

Hakem camiasını derdinden sarsan karar! Mete Kalkavan, hakemliği bırakma kararı aldı

Merkez Hakem Kurulu'nun sezonun geri kalanında maç yönetecek hakemler arasında adına yer verdiği hakem Mete Kalkavan, sürpriz bir kararla hakemliği bıraktı. Kalkavan hakemliği bırakma kararına ilişkin dilekçeyi MHK'ye sundu. Ayrıca Tarık Ongun, Bahattin Duran ve Alex Taşçıoğlu'nun da istifa ettiği iddia ediliyor.

Hakem camiasını derdinden sarsan karar! Mete Kalkavan, hakemliği bırakma kararı aldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de sezonun geri kalanında görev alabilecek hakemleri açıkladı. Bu kapsamda çok sayıda tecrübeli hakemin de aralarında bulunduğu 13 hakem listeden çıkarıldı. 

MAÇ YÖNETEMEYECEK HAKEMLER

Açıklamaya göre Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya sezonun geri kalanında maç yönetemeyecek, Özgür Yankaya ise sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

Hakem camiasını derdinden sarsan karar! Mete Kalkavan, hakemliği bırakma kararı aldı

İSTİFA KARARINI İLETTİ

Sürpriz karar sonrası sezonun geri kalanında maç yönetecek hakemler arasında adı yer alan  43 yaşındaki Mete Kalkavan, hakemliği bırakma kararı aldı. Kalkavan, kararını  Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) iletti. Ayrıca Tarık Ongun, Bahattin Duran ve Alex Taşçıoğlu'nun da istifa ettiği iddia ediliyor.

Süper ligde maç yönetebilecek hakemler:

Sezonun kalanında Süper Lig'de maç yönetecek hakemler kimler?
Yaşar Kemal Uğurlu
Halil Umut Meler
Atilla Karaoğlan
Arda Kardeşler
Erkan Özdamar
Ümit Öztürk
Mete Kalkavan
Ali Şansalan
Sarper Barış Saka
Zorbay Küçük
Yasin Kol
Volkan Bayarslan
Kadir Sağlam
Mustafa Kürşad Filiz
Çağdaş Altay

VAR HAKEMLERİ

Özgüç Türkalp
Özgür Yankaya
Emre Malok
Erkan Engin

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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