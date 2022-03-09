Hakem camiasını derdinden sarsan karar! Mete Kalkavan, hakemliği bırakma kararı aldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de sezonun geri kalanında görev alabilecek hakemleri açıkladı. Bu kapsamda çok sayıda tecrübeli hakemin de aralarında bulunduğu 13 hakem listeden çıkarıldı.

MAÇ YÖNETEMEYECEK HAKEMLER

Açıklamaya göre Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya sezonun geri kalanında maç yönetemeyecek, Özgür Yankaya ise sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

İSTİFA KARARINI İLETTİ

Sürpriz karar sonrası sezonun geri kalanında maç yönetecek hakemler arasında adı yer alan 43 yaşındaki Mete Kalkavan, hakemliği bırakma kararı aldı. Kalkavan, kararını Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) iletti. Ayrıca Tarık Ongun, Bahattin Duran ve Alex Taşçıoğlu'nun da istifa ettiği iddia ediliyor.

Süper ligde maç yönetebilecek hakemler:

Sezonun kalanında Süper Lig'de maç yönetecek hakemler kimler?

Yaşar Kemal Uğurlu

Halil Umut Meler

Atilla Karaoğlan

Arda Kardeşler

Erkan Özdamar

Ümit Öztürk

Mete Kalkavan

Ali Şansalan

Sarper Barış Saka

Zorbay Küçük

Yasin Kol

Volkan Bayarslan

Kadir Sağlam

Mustafa Kürşad Filiz

Çağdaş Altay

VAR HAKEMLERİ

Özgüç Türkalp

Özgür Yankaya

Emre Malok

Erkan Engin