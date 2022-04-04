Hakim dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?
Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde olduğu, ekranların yeni dizisi Hakim merak konusu oldu. Dizinin ne zaman başlayacağı diziseverler tarafından araştırılıyor. Peki Hakim dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...
Your Honor adlı yapımdan uyarlanan Hakim dizisi merakla bekleniyor. Dizinin ne zaman hangi kanalda başlayacağını merak eden diziseverler 'Hakim dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?' sorularını aratıyor. Hakim dizisi hakkındaki detaylar haberimizden öğrenebilirsiniz..
HAKİM DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Yıllarca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin oğlunun suça karışmasıyla birlikte yaşadıkları ele alınan dizide hakimin yaşadığı trajik olayları işleyecek olan dizi, adalet ve vicdan arasında nasıl bir ilişki olduğunu da izleyiciye sunuyor.
Pazartesi akşamları ekrana gelecek olan Hakim dizisi 4 Nisan 2022 tarihinde diziseverlerle buluşacak.
OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman
Yurdaer Okur - Azem Demirkıran
Ebru Özkan - Yasemin Kaner
Uğur Yücel - Cevdet
Hasibe Eren - Gülbahar
Fatih Berk Şahin - Ozan Derman
Eslem Akar - Deniz Demirkıran
Seda Akman - Zümrüt Demirkıran
Burcu Kara - Ayşe Korkmaz
Naz Çağla Irmak - Ceren