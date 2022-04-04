Your Honor adlı yapımdan uyarlanan Hakim dizisi merakla bekleniyor. Dizinin ne zaman hangi kanalda başlayacağını merak eden diziseverler 'Hakim dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?' sorularını aratıyor. Hakim dizisi hakkındaki detaylar haberimizden öğrenebilirsiniz..

HAKİM DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Yıllarca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin oğlunun suça karışmasıyla birlikte yaşadıkları ele alınan dizide hakimin yaşadığı trajik olayları işleyecek olan dizi, adalet ve vicdan arasında nasıl bir ilişki olduğunu da izleyiciye sunuyor.

Pazartesi akşamları ekrana gelecek olan Hakim dizisi 4 Nisan 2022 tarihinde diziseverlerle buluşacak.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman

Yurdaer Okur - Azem Demirkıran

Ebru Özkan - Yasemin Kaner

Uğur Yücel - Cevdet

Hasibe Eren - Gülbahar

Fatih Berk Şahin - Ozan Derman

Eslem Akar - Deniz Demirkıran

Seda Akman - Zümrüt Demirkıran

Burcu Kara - Ayşe Korkmaz

Naz Çağla Irmak - Ceren