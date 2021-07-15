Hakim isminin anlamı nedir, Hakim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Hakim isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Hakim ismi ne demek, Hakim ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Hakim isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Hakim İsminin anlamı nedir? TDK Hakim anlamı:

Hakim ismi Türk Dil Kurumnda 2 ayrı şekilde tanımlanmaktadır.

1. sıfat, eskimiş Bilge.

2. sıfat, eskimiş, din bilgisi Her şeyi bilen (Tanrı).

Ayrıca hakim ismi halk arasında Soylu Kadın, Bayan, Her Şeye Hükmeden, Hikmet Sahibi Olan Allah. Hükmeden, Dava Yargılama İşine Memur Olan, Yargıç. Üstte Bulunan. Akıllı, becerikli, hekim, Amir, emir, kadı, hükümdar, vali, Başta olan, üstün gelen. Yüksekten bir yeri bütün olarak gören. Mahkemelerde davaları karara bağlayan, adalet dağıtan kişi, yargıç. Allah’ın isimlerinden biri. Bkz. Hakîm olarakta tanımlanmaktadır.

Hakim İsmi Kuranda geçiyor mu?

Hakim ismi kuranda geçmektedir.

Hakim isminin kökeni:

Hakim ismi Farsca / Arapca kökenli bir isimdir. Türkiye'de 4183 yoğun olarak kullanılmaktadır.

Hakim isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Hakim isminin rengi:

Haki

Hakim ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Hakim isminin Harf Analizi Nedir ?

Hakim ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

H : Statü/para, garantici

A : Öncü, lider, mantıklı

K : Kariyerli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Hakim isminin Numerolojisi Kaçtır?

Hakim ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

H : 10

A : 1

K : 14

İ : 12

M : 16

= 53 – Hakim İsminin Numeroloji Toplamı 53’dir.

Hakim isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Hakim ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Hakim isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

H: 8 A: 1 K: 2 İ: 9 M: 4 = 24

2 + 4 = 6 Kader sayısıdır

Hakim isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!