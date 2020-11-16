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  3. Hakkari Çukurca'dan acı haber! Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu

Hakkari Çukurca'dan acı haber! Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada Osmaniyeli Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu.

Hakkari Çukurca'dan acı haber! Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü. İHA'nın haberine göre Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz’un Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl köyünde bulunan ailesine askeri yetkililer tarafından şehadet haberi verildi.

ANNE VE BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alan anne Fatma, baba Salim Topuksuz ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine dev Türk bayrağı asıldı.

Hakkari Çukurca'dan acı haber! Bir askerimiz şehit oldu

OSMANİYE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Hatice Topuksuz ile evli olan ve geçen Nisan ayında Salim Efe adını verdikleri çocuğu dünyaya gelen 29 yaşındaki şehidin naaşı memleketi Osmaniye’de toprağa verilecek.

Hakkari Çukurca'dan acı haber! Bir askerimiz şehit olduHakkari Çukurca'dan acı haber! Bir askerimiz şehit oldu

Tayfun Altuntaş
Editör


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