Son dakika... Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e makamında silahlı saldırıya uğradı. Evli ve 2 çocuk babası Cevher olay yerinde can verdi. Peki Hakkari İl Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'i öldüren Nasuh Çulcu kimdir? Nasuh Çulcu kaç yaşında, nereli? İşte olayın ayrıntıları...

HAKKARİ İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI HASAN CEVHER'İ ÖLDÜREN NASUH ÇULCU KİMDİR?

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, görev başında olduğu sırada ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Saldıran polis memuru gözaltına alındı. Peki polis memurunun kimliği belli mi?

NASUH ÇULCU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Olayı gerçekleştiren polis memurunun kimliği belli oldu. Müdür yardımcısını şehit eden şahsın adının Nasuh Çulcu olduğu, Hakkari'de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi.

Polis memuru Nasuh Çulcu, iddiaya göre kadın komiseri rahatsız etti. Yaşanan rahatsızlık sonrasında kendisi hakkında tutanak düzenleyen Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'e yemekhanede ateş açtı. Başından ve omzundan yaralanan Cevher, hayatını kaybederken saldırgan polis memuru Nasuh Çulcu ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Çulcu'nun nereli ve kaç yaşında olduğu henüz bilinmiyor.

Şehit olan Hakkari İl Emniyet Müdür yardımcısı ise aynı ilde Çevik Kuvvet'ten de sorumluydu. Cevher'in daha önce İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak da görev yaptığı öğrenildi. 12 Ağustos 2017'de Hakkari'ye atanmıştı.

Hasan Cevher'in biyografisine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz...

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

VALİLİKTEN SON DAKİKA AÇIKLAMA

Olayla ilgili açıklama yapan Hakkari Valiliği, ''13.07.2021 günü saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan CEVHER Polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh ÇULCU tarafından 3 (üç) el silahla ateş edilerek vurulmuş, polis memuru Nasuh ÇULCU olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır.

Emniyet Müdürü Hasan CEVHER, Hakkari Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur.'' ifadelerini kullandı.