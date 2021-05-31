Hakkari Valiliği acı haberi duyurdu: Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Mılık, hayatını kaybetti!
Son dakika haberi...Hakkari Valiliği'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan duyuruda, Esendere Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görevli J. Uzm. Çvş. Hüseyin Mılık'ın, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
Son dakika haberi...Hakkari Valiliği yetkilileri tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Esendere Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görevli J. Uzm. Çvş. Hüseyin Mılık'ın,k kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi. Mılık'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilenen açıklama şu ifadelere yer verildi:
"Kalp krizi geçirerek vefat eden Esendere Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görevli J. Uzm. Çvş. Hüseyin MILIK’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. "
Kalp krizi geçirerek vefat eden Esendere Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görevli J. Uzm. Çvş. Hüseyin MILIK’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. ?? pic.twitter.com/3ob0BzqKyC— HAKKARİ VALİLİĞİ (@HakkariValiligi) May 31, 2021