Hakkari Valiliği acı haberi duyurdu: Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Mılık, hayatını kaybetti!

Son dakika haberi...Hakkari Valiliği yetkilileri tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Esendere Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görevli J. Uzm. Çvş. Hüseyin Mılık'ın,k kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi. Mılık'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilenen açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Kalp krizi geçirerek vefat eden Esendere Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görevli J. Uzm. Çvş. Hüseyin MILIK’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. "