Hakkari Valiliği Depremzede ve şehit aileleriyle 18 Mart Şehitleri Anma Gününde bir araya geldi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümü münasebetiyle Hakkari Valiliği Depremzede ve şehit aileleriyle 18 Mart Şehitleri Anma Gününde bir araya geldi.

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Hakkari Valiliği Depremzede ve şehit aileleriyle 18 Mart Şehitleri Anma Gününde bir araya geldi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümü münasebetiyle şehit yakınları, gazi ve depremzedelerle yemekte bir araya geldi.

Hakkari Valiliği tarafından şehit ailelerine yönelik Orduevinde verilen yemeğe Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tüm General Coşkun Sel, Vali yardımcıları Tevfik Kumbasar, Halil İbrahim Köroğlu, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Yılmaz, Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü H. Salih Kaya, Hakkari Harp Mamulü Şehit Dul ve Yetimler Derneği İl Başkanı İbrahim Adıyaman, şehit yakınları, gaziler ve depremzede aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali İdris Akbıyık, "Allah ve Peygamber katında en yüce makam şehitlerindir. Onlar bu vatan, bu bayrak için şehit oldular. Biz ülke olarak millet olarak en çok şehit veren milletlerden biriyiz dedi. Ülkemizde meydana gelen şehitleri de anan Vali Akbıyık, Allah bir daha bu felaketleri ülkemize yaşatmasın" dedi.

Hakkari Valiliği Depremzede ve şehit aileleriyle 18 Mart Şehitleri Anma Gününde bir araya geldi

Vali Akbıyık, daha sonra masalarını tek tek dolaştığı şehit yakınları, gazi ve depremzede ailelerle yakından ilgilenerek sorun ve taleplerini dinledi. Programın sonunda çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

KAYNAK: İHA

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