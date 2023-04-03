Hakkari Valiliği duyurdu! Bir PKK'lı terörist teslim oldu

Hakkari'de yürütülen çalışmalar sonucunda ikna edilen bir PKK'lı teslim oldu. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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Hakkari Valiliği duyurdu! Bir PKK'lı terörist teslim oldu

Hakkari'de yürütülen çalışmalar sonucunda ikna edilen bir PKK'lı teslim oldu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 erkek şahsın kendisi ve ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde 01.04.2023 tarihinde Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye teslim olması sağlanmış olup ilimize getirilerek ailesi ile görüştürülmüş ve gerekli adli işlemlere başlanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.

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