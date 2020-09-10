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Hakkari'de çiftçiler kış hazırlıklarına başladı

Hakkari'de besiciler kış hazırlıklarına başladı. Hakkari'nin Ördekli köyünde çiftçiler, hayvanları için yüksek rakımlı yaylalardan büyük zorluklarla biçtikleri otları, patos makinesine atarak samana çeviriyor.

Hakkari'de çiftçiler kış hazırlıklarına başladı

Hakkari'nin Ördekli köyünde çiftçiler, hayvanları için yüksek rakımlı yaylalardan büyük zorluklarla biçtikleri otları, patos makinesine atarak samana çeviriyor.

Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Hakkari'de besiciler, çetin geçen kış mevsiminde hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için yazın yüksek rakımlı yaylalarda biçtikleri otları samana dönüştürüyor. Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Ördekli köyünde yaşayan besiciler, biçtikleri otları, köy dışındaki tarlada topluyor. Besiciler, ellerindeki dirgenle otları traktöre bağlı harman makinesine atarak samana dönüştürüyor. Köy halkı, yapılan çalışma sonucunda ortaya çıkan gürültü ve patostan çıkan tozdan en az şeklide etkilenmeleri için, bu çalışmayı köyün dışında yapıyor. Besiciler, gün boyu çalışarak samanı köye taşıyor.

Hakkari'de çiftçiler kış hazırlıklarına başladı

OTLARIN FİYATLARI ARTTI

Köylülerden Tahsin Yiğit, her yıl biçtikleri otları hayvanlar için samana dönüştürdüklerini belirterek, "Bu otları bir araya toplayarak patos ile samana dönüştürüyoruz. Bu bölgede hayvancılık karlı bir iş. Ancak pandemi salgını sonrası ot ve saman fiyatlarında aşırı bir artış oldu. Bu nedenle hayvancılıktan kazandığımız gelir düşüşe geçti. Hastalıktan dolayı tam ot biçilecek dönemde haftalarca evimizden çıkamaz olduk. Gittiğimiz yerlerde hastalıktan dolayı büyük sıkıntılar yaşadık. Bu sebeplerden dolayı bölgenin en verimli arazilerinde her yıl biçtiğimiz otların fiyatları da çok arttı. Bütün bu etkenler hayvancılıktan elde ettiğimiz gelirimizi çok düşürdü" dedi. 



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