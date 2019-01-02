HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 332 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Aralıklı etkisini sürdüren kar yağışı bir anda şiddetini arttırırken, kent genelinde hayat adeta durma noktasına geldi. Çarşı merkezinde park halindeki araçlar karda kaybolurken, bazı sürücüler ise kar altındaki araçlarını aramaya başladı.

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekipleri de sürekli yolları temizleyerek olası trafik aksamasına meydan vermemek için büyük bir çaba harcadı. Son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı Hakkari kent merkezinde kar kalınlığı 1 metre 20 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi bulduğu belirtildi. 332 yerleşim yerinin kapandığı Hakkari'de; köy ve mezra yollarının yeniden açılması için il özel idaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kentte son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığını belirten vatandaşlar, belediyenin hummalı çalışması sayesinde sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, bu çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür ettiler. Kar yağışının sabah saatlerinde etkisini kaybettiği ilde, belediye ekipleri ise çarşı merkezinde karla mücadele çalışması başlattı.

Bir vatandaşın kar yağışı altında ücretsiz tatlı dağıttığı Hakkari'de, belediye tarafından yapılan led aydınlatmalar ise kente ayrı bir güzellik kattı.