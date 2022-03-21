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  3. Hakkari'de polis memuru 52 kilo patlayıcıyla yakalanmıştı! Bakan Soylu, işin aslını anlattı! "Hedef İstanbul'du"

Hakkari'de polis memuru 52 kilo patlayıcıyla yakalanmıştı! Bakan Soylu, işin aslını anlattı! "Hedef İstanbul'du"

Bugün Hakkari, Yüksekova'da bir polis memurunun aracında 52 kilo 500 gram patlayıcı yakalanmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Soylu, söz konusu polisin 2019'da ihraç edilip mahkeme kararıyla mesleğe döndüğünü belirterek hedefin İstanbul olduğunu belirtti.

Hakkari'de polis memuru 52 kilo patlayıcıyla yakalanmıştı! Bakan Soylu, işin aslını anlattı! "Hedef İstanbul'du"

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İstanbul’da aktif olarak görev yapmakta olan bir polis memurunun kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı bulundu.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV Net canlı yayınında açıklamada bulundu.

Polis memurunun patlayıcıyla yakalanmasına ilişkin hedefin İstanbul olduğunu söyleyen Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu polisi biz 2019'da adli suçtan ihraç etmişiz. Sonra mahkeme kararıyla dönmüş. Hedefi İstanbul'du. Bu yıl, yılbaşından itibaren 15 bombalı eylem engellendi."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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