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  3. Hakkari'de tecavüz skandalı: Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşının ırzına geçti

Hakkari'de tecavüz skandalı: Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşının ırzına geçti

Hakkari'de bir kurumda görevli olan memur E.T.'nin, aynı kurumun farklı biriminde çalışan G.A.Ü isimli mesai arkadaşını kahve içme bahanesiyle tecavüz ettiği iddia edildi. Olayın ardından şikayetçi olan ancak evlilik vaadiyle kandırılan genç kadın, şikayetini çektikten sonra kandırıldığını anladı.

Hakkari'de tecavüz skandalı: Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşının ırzına geçti

Hakkari'deki bir krumda görevli memur E.T.'nin mesai arkadaşı G.A.Ü.'nün kahve içme bahanesiyle evine gittiği ve orada genç kadına tecavüz ettiği öne sürüldü. Olayın ardından suç duyurusunda bulunan G.A.Ü., önce durumu kurum müdürüne açıkladı. Müdürünün polise bildirmesi üzerine hastaneye götürülen G.A.Ü., 28 Şubat'ta İl Emniyet Müdürlüğüne verdiği ifade ile E.T. hakkında şikayette bulundu.

EVLENECEĞİZ DİYEREK ŞİKAYETTEN VAZGEÇİRDİ

E.T.'ye bundan sonra ne yapacağını sorduğunu ve 'evlenlim' dediğini belirten G.A.Ü., adamın kendisine çok borcu olduğu için evlenmeyi düşünmediğini söyleyerek odadan çıktığını ifade etti. 

Hakkari'de tecavüz skandalı: Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşının ırzına geçti

Şikayetin ardından ifadeye çağrılan E.T. ise G.A.Ü. ile cinsel ilişki yaşadığını kabul ederek bunun kadının rızası dahilinde gerçekleştiğini ve tecavüz etmediğini ileri sürdü. Olayı duyan E.T.'nin babası ise 8 Şubat'ta Ankara'dan Hakkari'ye gelerek G.A.Ü. ile irtibata geçti ve kadını, evlilik vaadiyle şikayetten vazgeçirdi. Ancak G.A.Ü.'nün şikayetini geri çekmesinin ardından E.T. evlilikten caydı. 

Hakkari'de tecavüz skandalı: Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşının ırzına geçti

İKİ KEZ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Süreç hakkında bilgi sahibi olan G.A.Ü.'nün babası, evlilik kararından dönmeleri üzerine hem E.T. hem de E.T.nin babasından şikayetçi oldu. Yaşadıkları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ifade eden G.A.Ü. ise Ankara'ya tatile gittiğini ve burada iki kez intihar girişiminde bulunduğunu ancak kendisine engel olunduğunu kaydetti. 

Hakkari'de tecavüz skandalı: Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşının ırzına geçti

Hakkari'de tecavüz skandalı: Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşının ırzına geçti

Hakkari'de tecavüz skandalı: Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşının ırzına geçti

Hakkari'de tecavüz skandalı: Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşının ırzına geçti

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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