Hakkari'den düşen ateş Türkiye'yi kor gibi yaktı! Sözleşmeli er Atakan Çakır mayın arama faaliyeti sırasında şehit oldu!

Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Şemdinli ilçesinde Şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır, sabah saatlerinde Tekeli köyü yolu üzerinde mayın arama ve tarama faaliyeti esnasında kendi silahının ateş alması ve karın bölgesine isabet eden mermi sonucu şehit oldu.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Şehit Çakır'ın acı haberi, yetkililer tarafından merkez Kurtuluş Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Şehit Çakır'ın, yarın Asri Mezarlık Camii'nde öğle namazına müteakip yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Şemdinli’de bir üs bölgemizde 15 Ağustos 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.