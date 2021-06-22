Hakkari'den kahreden haber! Daha 10 yaşındaydı... Evdeki tüfeği inceleyen Ebrar Durna, kendisini başından vurdu!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan İnanlı Mahallesi'nde yaşayan Durna ailesinin kızı 10 yaşındaki Ebrar, pompalı tüfeğin elinde patlaması sonucunda başından vuruldu. Ebrar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

4 AYLIK KARDEŞİNE BAKACAKTI

Annesi dışarıda çeşitli işlerle meşgul olurken 4 aylık kardeşine bakmak için eve giren Ebrar Durna, odada bulunan pompalı tüfeğe daha yakından bakmak istedi. İncelemek için eline aldığı pompalı tüfeğin bir anda ateş alması sonucu 10 yaşındaki Ebrar, başından vuruldu.

ANNESİ, KANLAR İÇİNDE BULDU

Anne Durna, silah sesini duyunca odaya koşarak kızını kanlar içinde, yerde yatarken gördü. Derhal sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı 5. sınıf öğrencisi Ebrar, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan küçük kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

ACI HABERİ AMCASI VERDİ

Ebrar'ın amcası avukat Savaş Durna tarafından yapılan açıklamada, Ebrar'ın merak ile kurcaladığı tüfeğin patlaması sonucu kafasından ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.