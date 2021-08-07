Hakkari'ye düşen yıldırım koyunları canından etti, 30 koyun telef oldu! Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devam eden sağanak esnasında ağacın altında bulunan 30 koyun, yıldırım düşmesi sonucu öldü; 30'a yakın kuzu da yaralandı.

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Yüksekova'da 1 hafta aralıklarla şiddet gösteren yağış, bölgeyi olumsuz etkiledi. Büyükçiftlik köyüne bağlı Kandilli mezrasında da sağanak etkili oldu. Yağış esnasında ağaç altında bulunan 30 koyuna yıldırım isabet etti. Yıldırımın etkisiyle koyunlar ölürken, 30 kuzu da yaralandı. 30 KOYUN ÖLDÜ, 30 KOYUN YARALANDI Çoban Şahin Tali, "Yağmur yağmaya başladı. Hava birden karardı. Aniden şimşekler çaktı. Korku ile kendimi yere attım. 30 koyun öldü, 30 kuzu da yaralandı" dedi.