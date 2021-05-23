Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi’nde meydana gelen olayda, boşandığı kişi hakkında tedbir kararı aldıran Sibel Zilkya, bu karardan 4 gün sonra, 21 Mayıs Cuma akşam saatlerinde, boşandığı eski eşi Sezgin Zilkaya tarafından silahla vurularak öldürüldü. Sezgin Zilkaya, Sibel Zilkaya’yı öldürdükten sonra intihar etti.

30 GÜNLÜK TEDBİR KARARI VARDI

Üç çocuk annesi, 46 yaşındaki Sibel Zilkaya ayrılıkları sonrası Sezgin Zilkaya’nın ısrarlı tacizlerine ve tehditlerine maruz kaldı. Tacizlerden ve tehditlerden rahatsız olan Sibel Zilkaya 17 Mayıs’ta Akçay Polis Karakoluna suç duyurusunda bulunarak eski eşi hakkında 30 günlük tedbir kararı aldırdı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI HACKLEDİ

Sibel Zilkaya, anlaşmalı boşanmalarından sonra eski eşinin tacizine ve tehditlerine maruz kaldı. Sezgin Zilkaya, Sibel Zilkaya’nın sosyal medya hesaplarının şifrelerine erişerek yazışmalarını takip etmesinin ardından, eski eşine tehdit ve taciz içeren mesajlar attı.

SAHTE MAHKEME KAĞIDIYLA KORKUTTU

Küçük çocuklarının velayetini almak tehdidiyle Sibel Zilkaya’yı korkutan Sezgin Zilkaya, sahte mahkeme kararı belgesi düzenleyip çocuğun velayetini üzerine aldığını ve çocuğu almaya geldiğini söyledi.

Evrakın sahte olduğu anlaşılınca Sibel Zilkaya savcılığa ve karakola başvurarak eski eşi hakkında dava açtı. Ancak Sibel Zilkaya, tüm tedbir kararlarına rağmen, 21 Mayıs Cuma akşam saatlerinde Sezgin Zilkaya tarafından öldürüldü.