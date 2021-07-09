Haklarını aramak için gitmişlerdi, araçları takla attı! Ankara'dan dönen madencilerden acı haber

Manisa'nın Soma ilçesindeki Uyar Madencilik'ten 15 yıldır tazminatlarını alamayan madenciler, sorunun çözümü için 4 Temmuz günü aileleriyle birlikte otobüsle Ankara’ya hareket etmişti. Ankara'ya girişleri engellenen madencilerden oluşan 5 kişilik heyet önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, ardından AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüşme yaptı.

DÖNÜŞ YOLUNDA ARAÇ TAKLA ATTI

Görüşmelerden istedikleri bir sonuç alamayan madenciler Soma'ya dönme kararı aldılar. Ancak madencilerden acı haber geldi. Sözcü'nün haberine göre saat 04.30’da Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır Mahallesi civarında bulundukları aracın takla atması sonrası Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile Ali Faik İlter hayatını kaybetti.

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Bağımsız Maden İş'in Twitter hesabından yapılan açıklamada acı haber şu sözlerle duyuruldu:

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK! ÖFKEMİZ ÇOK BÜYÜK! Maden işçilerinin yiğit önderi, genel başkanımız, her şeyimiz Tahir Çetin'i ve önderimiz, haysiyet abidemiz, canımız Ali Faik'imizi kaybettik."