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  3. Haklarını aramak için gitmişlerdi, araçları takla attı! Ankara'dan dönen madencilerden acı haber

Haklarını aramak için gitmişlerdi, araçları takla attı! Ankara'dan dönen madencilerden acı haber

Ankara'dan Manisa'ya dönen Somalı madencilerin aracı Kırkağaç ilçesinde kaza yaptı. Takla atan aracın içerisindeki Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile Ali Faik İlter kazada hayatını kaybetti.

Haklarını aramak için gitmişlerdi, araçları takla attı! Ankara'dan dönen madencilerden acı haber

Manisa'nın Soma ilçesindeki Uyar Madencilik'ten 15 yıldır tazminatlarını alamayan madenciler, sorunun çözümü için  4 Temmuz günü aileleriyle birlikte otobüsle Ankara’ya hareket etmişti. Ankara'ya girişleri engellenen madencilerden oluşan 5 kişilik heyet  önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, ardından AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüşme yaptı.

Araçları takla attı! Ankara'dan dönen Somalı maden işçilerinden acı haber

DÖNÜŞ YOLUNDA ARAÇ TAKLA ATTI

Görüşmelerden istedikleri bir sonuç alamayan madenciler Soma'ya dönme kararı aldılar. Ancak madencilerden acı haber geldi. Sözcü'nün haberine göre saat 04.30’da Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır Mahallesi civarında bulundukları aracın takla atması sonrası Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile Ali Faik İlter hayatını kaybetti.

Araçları takla attı! Ankara'dan dönen Somalı maden işçilerinden acı haber

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Bağımsız Maden İş'in Twitter hesabından yapılan açıklamada acı haber şu sözlerle duyuruldu:

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK! ÖFKEMİZ ÇOK BÜYÜK!  Maden işçilerinin yiğit önderi, genel başkanımız, her şeyimiz Tahir Çetin'i ve önderimiz, haysiyet abidemiz, canımız Ali Faik'imizi kaybettik."

Araçları takla attı! Ankara'dan dönen Somalı maden işçilerinden acı haber

Tayfun Altuntaş
Editör
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