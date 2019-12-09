Hakmar Aktüel 12 Aralık 2019 | Hakmar 12 Aralık Aktüel

Hakmar'dan yeni indirimler geldi! Alışveriş severler için biz de Hakmar 12 Aralık Aktüel ürünleri derledik. İşte Hakmar Aktüel 12 Aralık 2019 gelen ürünler ve resmi broşürler...

İndirim deyince akla gelen BİM, A101 ve ŞOK marketlerinin haricinde birde belirli bir kesime hitap eden ve sayılı şubesiyle öne çıkan HAKMAR marketleri her hafta perşembe günleri müşterilerine indirimli ürünler sunmaya devam ediyor.

Hakmar marketler 12-18 Aralık 2019 tarihleri arasında indirime girecek ürün kataloğunu yayınladı.Hakmar market yine dev indirim fırsatları sunuyor.Birbirinden uygun fiyat ve çeşitleriyle yine müşterilerinin yüzünü güldürecek.Hakmar indirim listesinde neler var hemen inceliyoruz..

Hakmar Aktüel 12 Aralık 2019

Hakmar 12 Aralık 2019 aktüel ürün kataloğuna baktığımızda bir çok üründe indirim görüyoruz.Bu ürünler arasında Arzum Mini Fırının indirime girdiğini görüyoruz.Hakmar marketler bu ürünü 199,95 TL'den satışa sunacak.Diğer bir ürün ise Goldmaster Portatif Radyo oluyor.Bu ürünü ise 149,90 TL'den satışa sunacak.Diğer indirimdeki ürünler haberimizin devamında..

Hakmar 12 Aralık Aktüel