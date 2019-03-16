Haksızlığa uğrayan tüketiciler dikkat!

Birçok vatandaş haksız bir uygulamaya maruz kaldığında konuyla ilgili şikayette bulunmuyor. Oysa tüketici hakem heyetlerine başvuran tüketicilerin yüzde 70’i haklı çıkıyor. ‘15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü’ nedeniyle açıklamalarda bulunan Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, “Hakem heyetlerine başvuranların mağduriyeti gideriliyor. Evrak eksikliği olmasa tüketicilerin haklı çıkma oranı yüzde 80’i aşar” dedi.

GÜVENİLİR KURUMSAL FİRMALAR TERCİH EDİLMELİ

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük ise e-ticaretle birlikte, internet üzerinden yapılan satışlarda artış görüldüğünü dile getirerek, “Bu kapsamda, internet üzerinden yapılan alışverişlerde, güvenilir kurumsal firmalar tercih edilmeli, ‘Güven Damgası’na bakılmalı. Yasal olarak internet üzerinden alışveriş sonrası 14 gün içerisinde cayma hakkının bulunduğu unutulmamalı” diye konuştu.

BAŞVURULAR İL TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE

Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 5 bin 650 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe kaymakamlıklarındaki ilçe tüketici hakem heyetlerine, 5 bin 650 lira ila 8 bin 480 lira arasındaki uyuşmazlıklarda ise il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabiliyor. Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 8 bin 480 liranın altındaki uyuşmazlıklarda ise il tüketici hakem heyetlerine başvuruluyor.