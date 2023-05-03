"Hal" isimli resim sergisine yoğun ilgi devam ediyor...

İzmit Belediyesi ve Firdevs Çalışkan Resim Atölyesi iş birliğiyle gerçekleşen, 13 sanatçının ortaya koyduğu "Hal" isimli resim sergisi, Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

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"Hal" isimli resim sergisine yoğun ilgi devam ediyor...

İzmit'te 13 sanatçının ortaya çıkardığı 48 eser, 7 Mayıs'a kadar Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine açıldı.

"Hal" isimli resim sergisine yoğun ilgi devam ediyor...

SERGİ 7 MAYIS'A KADAR SANATSEVERLERE AÇIK OLACAK

İzmit Belediyesi ve Firdevs Çalışkan Resim Atölyesi iş birliğiyle gerçekleşen "Hal" isimli resim sergisi, Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. 13 sanatçının oluşturduğu 48 eser, sanat galerisinde sergileniyor. Birbirinden değerli çalışmaların yer aldığı sergi 7 Mayıs'a kadar Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi'nde sanatseverlere açık olacak. Sergi açılışına İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, resim atölyesinin kurucusu Firdevs Çalışkan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Hal" isimli resim sergisine yoğun ilgi devam ediyor...

ESERLER DE YAĞLI BOYA TEKNİĞİ KULLANILDI

Sergi açılışında konuşmasını gerçekleştiren Firdevs Çalışkan, sanatın hayatımızdaki yeri ve öneminden bahsederek, sergide olan eserlerin yağlı boya ve karışık teknik kullanılarak oluştuğunu söyledi. Çalışkan; "Sergimize katılan tüm davetlilere teşekkür ediyorum. Sergimizde 13 sanatçının 48 eseri bulunuyor. Burada sanatın içinde olmak, araştırmak, coşku ve heyecan ile üretmek için buluşan sanatçıların eserleri yer alıyor. Eserler son dönem çalışmalarından olup yağlı boya ve karışık teknik üzerinde yoğunlaşarak oluşturuldu. Aynı atölyede farkı renkler, farklı haller içinde oluşan çalışmalarımızı sizlerle paylaşmak için tüm sanatseverleri 7 Mayıs'a kadar Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi'ndeki sergimize bekliyoruz" dedi.

KAYNAK: İHA

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