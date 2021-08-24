Ayça Damgacı kimdir, nereli, kaç yaşında?Üzen vedaların ardından Güldür Güldür Show'a Avlu dizisinden bomba bir isim dahil oldu!Yusuf Kenan Topcu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?Kopenhag - Sivasspor UEFA Konferans Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Beyşehir Gölü’nün renk değişikliği tedirgin etti!Arabasının alarmı öttüğü için 13 yaşındaki kızı kemerle dövdüGelinim Mutfakta Tavuklu Kinoa Keşkeği tarifi | Tavuklu Kinoa Keşkeği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Tüm Türkiye etkisi altına girdi! Kiralarda yüzde 60'a varan fahiş zam!Erdem Şanlı kimdir, nereli, kaç yaşında?Limit dizisinde aşk doğdu! Genç oyuncular Miray Akay ve Erdem Şanlı nişanlandı!
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Halay'da müziğin kesilmesi sonucu çıkan kavga kanlı bitti! 1 kişi hayatını kaybetti!

Halay'da müziğin kesilmesi sonucu çıkan kavga kanlı bitti! 1 kişi hayatını kaybetti!

Tekirdağ'da yapılan bir düğünde halay oynanırken müzik bir anda kesildi. Bunun ardından iki kişi hararetli bir şekilde tartışmaya başladı. O tartışma kavgaya dönüşünce sonu kanlı bitti. 25 yaşındaki Ferdi Alparslan hayatını kaybetti.

Halay'da müziğin kesilmesi sonucu çıkan kavga kanlı bitti! 1 kişi hayatını kaybetti!

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinin Soylu mahallesinde meydana gelen olayda gece vakti düğün eğlencesi için müzik çalarken, davetliler de halaya tutuldu. Ancak saat 02.00 sıralarında müziğin bir anda kesilmesi sonucunda Erhan A ile Ferdi Alparslan arasında tartışma çıktı. Daha sonra davetliler tarafından ayrılan ikili düğünde sonra yeniden bir araya geldi.

SONU KANLI BİTTİ

Birbirinden hıncını alamayan ikili düğünün sona erip davetlilerin ayrılmasını fırsat bilerek yeniden bir araya geldi. Burada çıkan tartışmada Erhan A. yanında getirdiği bıçakla 25 yaşındaki Ferdi Alparslan'ı karnından bıçakladı. 

Halay'da müziğin kesilmesi sonucu çıkan kavga kanlı bitti! 1 kişi hayatını kaybetti!

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Ferdi Alparslan'ın bıçaklandığını gören ve kanlar içindeki gence yardıma koşan çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genç adama olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Alparslan daha sonra ambulansla Hayrabolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Olayın ardından emniyet ekipleri tarafından yakalanan Erhan A., yapılan kontrollerde 1.10 promil alkollü çıktı. Erhan A gözaltına alınırken, kavga esnasında bıçakladığı Alparslan'ın ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

Halay'da müziğin kesilmesi sonucu çıkan kavga kanlı bitti! 1 kişi hayatını kaybetti!

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT