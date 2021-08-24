Halay'da müziğin kesilmesi sonucu çıkan kavga kanlı bitti! 1 kişi hayatını kaybetti!

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinin Soylu mahallesinde meydana gelen olayda gece vakti düğün eğlencesi için müzik çalarken, davetliler de halaya tutuldu. Ancak saat 02.00 sıralarında müziğin bir anda kesilmesi sonucunda Erhan A ile Ferdi Alparslan arasında tartışma çıktı. Daha sonra davetliler tarafından ayrılan ikili düğünde sonra yeniden bir araya geldi.

SONU KANLI BİTTİ

Birbirinden hıncını alamayan ikili düğünün sona erip davetlilerin ayrılmasını fırsat bilerek yeniden bir araya geldi. Burada çıkan tartışmada Erhan A. yanında getirdiği bıçakla 25 yaşındaki Ferdi Alparslan'ı karnından bıçakladı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Ferdi Alparslan'ın bıçaklandığını gören ve kanlar içindeki gence yardıma koşan çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genç adama olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Alparslan daha sonra ambulansla Hayrabolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Olayın ardından emniyet ekipleri tarafından yakalanan Erhan A., yapılan kontrollerde 1.10 promil alkollü çıktı. Erhan A gözaltına alınırken, kavga esnasında bıçakladığı Alparslan'ın ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.