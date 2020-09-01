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Haldun Boysan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü? Ne zaman öldü?

Haldun Boysan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü? Ne zaman öldü? Soruları Usta oyuncu Haldun Boysan, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde vefat etmesinin ardından araştırılıyor. İşte detaylar...

Haldun Boysan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü? Ne zaman öldü?

Çok sayıda dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Haldun Boysan,Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşamını yitirdi. Bu kapsamda Haldun Boysan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü? Ne zaman öldü? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte merak ettikleriniz...

HALDUN BOYSAN KİMDİR? NERELİ?

6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümün mezun olmuştur.

Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptı.

Gemide filmindeki performansıyla 1999 yılında 11. Ankara Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı.

Haldun Boysan koyu bir Beşiktaş taraftarıydı.

Kurtlar Vadisi'ndeki 'Tombalacı' karakteriyle hafızalara kazındı.

Boysan pek çok dizi ve filmde rol almıştı.

Haldun Boysan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü? Ne zaman öldü?

KAÇ YAŞINDA?

Haldun Boysan vefat ettiğinde 62 yaşındaydı.

NEDEN ÖLDÜ? NE ZAMAN ÖLDÜ?

Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan Haldun Boysan kaldığı otelde kalp krizi geçirdi.

Boysan, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Usta oyuncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tayfun Altuntaş
Editör


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