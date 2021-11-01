Hâletiruhiye ne demek, TDK'ya göre Hâletiruhiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hâletiruhiye ne demek? Hâletiruhiye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hâletiruhiye kelimesi. Peki hâletiruhiye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hâletiruhiye nedir, hâletiruhiye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HÂLETİRUHİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hâletiruhiye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Hâletiruhiye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre hâletiruhiye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ruhsal durum, ruh durumu



HÂLETİRUHİYE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İnsanlara sürünmemek için bir cüzzamlı hâletiruhiyesiyle çekingendi.

