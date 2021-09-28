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Halhal ne demek, TDK'ya göre Halhal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Halhal kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Halhal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Halhal nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Halhal kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Halhal ne demek, TDK'ya göre Halhal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Halhal ne demek? Halhal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi halhal kelimesi. Peki halhal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre halhal nedir, halhal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Halhal kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Halhal kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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HALHAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Halhal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Halhal kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre halhal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kadınların ayak bileklerine taktıkları bilezik

HALHAL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Vişneçürüğü ipekliden kuş tüyü yastıklara gömülmüş, şaşılacak incelikteki ayak bileklerindeki gümüş halhallar.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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