Halı Saha Futbol Federasyonu (HFF), tesislerin 4 Ağustos'ta yeniden faaliyete başlayacağını duyurdu.

HFF'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 aydır kapalı olan halı sahalar, Gençlik ve Spor Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda 4 Ağustos'tan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek.

İşte HFF'den yapılan açıklama:

"Beş aydır kapalı olan halı sahalar için muazzam girişimlerde bulunan ve tekrar faaliyete döndürülmesi için yüksek çaba harcayan Halı Saha Futbol Federasyonu amacına ulaştı. Halı Saha Futbol Federasyonu Başkanı Bahadır Bulut’un yaptığı açıklamaya göre Spor Bakanlığından yayınlanan genelge Halı Saha Futbol Federasyonu’na ulaştı. Genelgeye göre 4 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye Geneli bütün halı sahalar faaliyete başlayacak."

HFF Başkanı Bahadır Bulut, konuyla ilgili, "biz görevimizi yaptık" diyerek halı saha işletmecilerine teşekkür etti.

Bahadır Bulut'un açıklamaları şöyle:

“Büyük uğraşlar sonucu, halı sahalarımızı faaliyete döndürmeyi başardık. İnşallah 4 Ağustos 2020’de Türkiye Geneli bütün halı sahalarımız faaliyetlerine başlayacaklar. Bu süreçte yanlarında olduğumuz için teşekkür eden bir çok halı saha işletmecilerimize asıl biz teşekkür ederiz. Biz görevimizi yaptık.”

HFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada 10 binin üzerinde teşekkür mesajı geldiği belirtildi.