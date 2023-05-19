Haliç'te korkutan kaza, araç alev topuna döndü

Haliç Köprüsü'nde sabahın erken saatlerinde kaza meydana geldi. Sedan tipi arabanın motor kısmında yangın çıktı. Alev topuna dönen araç itfaiye ekiplerinin çabası sonucu söndürüldü.

YAYINLAMA
Google News
Haliç'te korkutan kaza, araç alev topuna döndü

Haliç Köprüsü'nde sabahın erken saatlerinde kaza meydana geldi. Sedan tipi arabanın motor kısmında yangın çıktı. Alev topuna dönen araç itfaiye ekiplerinin çabası sonucu söndürüldü.

Kaza Haliç Köprüsü Edirne istikametinde sabah 5.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre köprü üzerinde zikzak çizerek ilerleyen 34 DES 876 plakalı siyah aracın sürücüsü, önündeki 34 DGB 479 plakalı İbrahim Bey kontrolündeki hafif ticari araca çarptı, her iki araçta bariyerlere çarparak ancak durabildi. Çarpmanın etkisiyle siyah arabanın motor kısmında yanma meydana geldi. Araçtan yükselen yoğun duman sebebiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Kazada çarpan arabanın şöförü yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı ve kazanın gerçekleştiği yolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapattı. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazaya karışan diğer sürücü İbrahim Bey kazayı anlattı, ''Biz normal süratle gidiyorduk. Hiç anlayamadım. Arkadan bana öyle bir vurdu ki. Arkada da bir arkadaş vardı. Adam yolu kesti, dörtlüleri yaktı, arkayı kapattı. O olmasaydı burada büyük bir katliam olacaktı. Adam bana yolda vura vura gitti. Canımızı zor kurtardık. Kader böyle işte. Sonra araba motordan yanmaya başladı. Adam aşağı indi. Zaten ayakta duracak hali yoktu.''

Haliç'te korkutan kaza, araç alev topuna döndü

Haliç'te korkutan kaza, araç alev topuna döndü

Haliç'te korkutan kaza, araç alev topuna döndü

Haliç'te korkutan kaza, araç alev topuna döndü

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yozgat’ta operasyon! 2 kaçak hükümlü yakalandı
Yozgat’ta operasyon! 2 kaçak hükümlü yakalandı
Evinde vahşice katledildi! Elini ısırdığı katilinden kurtulamadı!
Evinde vahşice katledildi! Elini ısırdığı katilinden kurtulamadı!
Manisa'da motosiklet ve otomobil çarpıştı, kaza can aldı
Manisa'da motosiklet ve otomobil çarpıştı, kaza can aldı
Tırnakçılık yöntemi ile bin dolar çaldılar! Kendilerini polis olarak tanıtan 3 tırnakçı yakayı ele verdi!
Tırnakçılık yöntemi ile bin dolar çaldılar! Kendilerini polis olarak tanıtan 3 tırnakçı yakayı ele verdi!
Son Haberler
CHP'li gazeteci çileden çıktı! "Allah belanızı versin siz nasıl bir adamsınız?"
CHP'li gazeteci çileden çıktı! "Allah belanızı versin siz nasıl bir adamsınız?"
Binali Yıldırım'dan Sinan Oğan'a sert çıkış: Çok havaya girmemesi gerekir
Binali Yıldırım'dan Sinan Oğan'a sert çıkış: Çok havaya girmemesi gerekir
17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
İran'da idamların ardı arkası kesilmiyor, 3 kişinin daha idam edildiği açıklandı
İran'da idamların ardı arkası kesilmiyor, 3 kişinin daha idam edildiği açıklandı
Avcılar'da çok konuşulan görüntü! Tehlikeye hiç aldırış etmeden para çekmeye devam ettiler
Avcılar'da çok konuşulan görüntü! Tehlikeye hiç aldırış etmeden para çekmeye devam ettiler
Şehit yakınından CHP ve İYİ Parti'ye şok tepki "PKK ile el ele tutuşacaklar birde çelenk gönderecekler"
Şehit yakınından CHP ve İYİ Parti'ye şok tepki "PKK ile el ele tutuşacaklar birde çelenk gönderecekler"
Kan davası can aldı! 2 aile arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti!
Kan davası can aldı! 2 aile arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti!
Çok Okunanlar
AK PARTİ Bolu'dan ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023 Bolu Seçim sonuçları son durum!
AK PARTİ Bolu'dan ne kadar oy aldı? 14 Mayıs 2023 Bolu Seçim sonuçları son durum!
MHP İstanbul'dan kaç milletvekili çıkardı? İstanbul milletvekili dağılımı ve sayısı!
MHP İstanbul'dan kaç milletvekili çıkardı? İstanbul milletvekili dağılımı ve sayısı!
AK PARTİ İzmir'den kaç milletvekili çıkardı? İzmir milletvekili dağılımı ve sayısı!
AK PARTİ İzmir'den kaç milletvekili çıkardı? İzmir milletvekili dağılımı ve sayısı!
İYİ PARTİ Adana'dan kaç milletvekili çıkardı? Adana milletvekili dağılımı ve sayısı!
İYİ PARTİ Adana'dan kaç milletvekili çıkardı? Adana milletvekili dağılımı ve sayısı!
Tavşanlı’da facia! Piknik tüpü patladı, 1 kişi hayatını kaybetti!
Tavşanlı’da facia! Piknik tüpü patladı, 1 kişi hayatını kaybetti!
Şırnak şehidi bayrağa sarılı tabutunda, son yolculuğuna uğurlandı
Şırnak şehidi bayrağa sarılı tabutunda, son yolculuğuna uğurlandı
Nevşehir’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan, FETÖ firarisi yakalandı!
Nevşehir’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan, FETÖ firarisi yakalandı!
Yorumlananlar
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Pendik'te sandıkların yüzde 100 açıldı! İşte Pendik seçim sonuçları ve oy oranları
Pendik'te sandıkların yüzde 100 açıldı! İşte Pendik seçim sonuçları ve oy oranları