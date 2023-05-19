Haliç'te korkutan kaza, araç alev topuna döndü

Haliç Köprüsü'nde sabahın erken saatlerinde kaza meydana geldi. Sedan tipi arabanın motor kısmında yangın çıktı. Alev topuna dönen araç itfaiye ekiplerinin çabası sonucu söndürüldü.

Kaza Haliç Köprüsü Edirne istikametinde sabah 5.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre köprü üzerinde zikzak çizerek ilerleyen 34 DES 876 plakalı siyah aracın sürücüsü, önündeki 34 DGB 479 plakalı İbrahim Bey kontrolündeki hafif ticari araca çarptı, her iki araçta bariyerlere çarparak ancak durabildi. Çarpmanın etkisiyle siyah arabanın motor kısmında yanma meydana geldi. Araçtan yükselen yoğun duman sebebiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Kazada çarpan arabanın şöförü yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri aldı ve kazanın gerçekleştiği yolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapattı. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kazaya karışan diğer sürücü İbrahim Bey kazayı anlattı, ''Biz normal süratle gidiyorduk. Hiç anlayamadım. Arkadan bana öyle bir vurdu ki. Arkada da bir arkadaş vardı. Adam yolu kesti, dörtlüleri yaktı, arkayı kapattı. O olmasaydı burada büyük bir katliam olacaktı. Adam bana yolda vura vura gitti. Canımızı zor kurtardık. Kader böyle işte. Sonra araba motordan yanmaya başladı. Adam aşağı indi. Zaten ayakta duracak hali yoktu.''