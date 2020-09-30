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Halife Hafter hakkında, "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle açılan dava başladı

ABD'de Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter hakkında, "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle açılan dava bugün başladı.

Halife Hafter hakkında, "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle açılan dava başladı

WASHINGTON (AA) - Libya asıllı Amerikan vatandaşı Aida Elzagally tarafından Virginia eyaletine bağlı Alexandria bölgesindeki federal mahkemede açılan davada, Hafter, işkence, adam kaçırma, keyfi infaz gibi çeşitli savaş ve insanlık suçlarından yargılanıyor.

Müvekkelinin Libya'da aynı zamanda ABD vatandaşı olan Hafter tarafından işkence ve savaş suçlarına maruz bırakıldığını savunan Elzagally'nin avukatı, mahkeme hakiminden bu kişinin savaş suçlusu olarak yargılanmasını talep ediyor.

Diğer taraftan Washington'daki Libyalı Amerikalılar Birliği kuruluşunun yönlendirdiği avukatlardan oluşan bir ekibin de davayı takip ettiği belirtildi.

Duruşmaya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Libyalı Amerikalılar Birliği Başkanı Essam Amiash, "Hafter'in savaş ve insanlık suçlarında derin bir geçmişi olduğunu belirterek, Bu suçlar Hafter'i cezaevine koymalı, Libya'nın geleceğinde yer almaya değil." ifadelerini kullandı.

- Hafter hakkında 3 ayrı dava

Libya'da işlediği savaş suçlarına ilişkin Hafter hakkında ikisi ABD'de ve biri İngiltere'de olmak üzere şu an için 3 ayrı dava bulunuyor.

Yıl başlarında ABD'de yaşayan 6 Libyalı aile, Hafter ve Birleşik Arap Emirlikleri hakkında aynı suçlamalarla Washington Federal Mahkemesine suç duyurusunda bulunmuş ve 1 milyar dolarlık maddi tazminat talep etmişti. Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen diğer davaların da başlaması bekleniyor.

- Hafter'in ABD'de üzerine kayıtlı 17 mülkü var

Hafter'in 80'lerin sonunda ABD'ye sığınmasının ardından Libya'ya geri döndüğü 2011 yılına kadar çok sayıda mal varlığı edindiği ve bu malların toplam değerinin onlarca milyon dolar ettiği belirtiliyor.

Hafter'e açılan davaları temsil eden avukatlar, ABD'ye dönüp duruşmalara katılmaması durumunda söz konusu mal varlıklarına el konulmasını da talep ediyor.



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