Yeni Şafak gazetesinin haftalık dergisi Gerçek Hayat'ın kapağında "Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim? Hilafet için toplanın" yazısı nedeniyle hilafet kavramı konusu bir anda tartışılmaya başladı. Peki Halifelik ne demek, Hilafet nedir? Ne zaman kaldırıldı? İşte merak edilen sorunların cevapları...

HALİFELİK NE DEMEK?

İslam şeriatının hakim kılınıp, İslam davetinin tüm insanlığa taşınması için yeryüzündeki tüm Müslümanlara önderlik yapan ve Allah (azze ve celle)'nin indirdiği hükümleri devlet idaresinde uygulamakla sorumlu olan makamın adıdır.

HALİFE NE DEMEK?

Sözlük manasına baktığımız zaman birinin arkasından gitmek, birine vekalet etmek, birinin yerine geçmek veya birini temsil etmek gibi sözlük manalarına gelmektedir. Terimsel olarak halifelik Peygamber efendimiz (S.A.V) den sonraki devlet yöneticiliği makamına verilen isimdir. Hilafet makamına getirilen kişiye Halife denilir. Halife'nin kendi heva ve hevesine göre hükmetme hakkı ve yetkisi yoktur.

HALİFELİK NE ZAMAN KALDIRILDI?

Halifelik, 3 Mart 1924 günü Urfa vekili Şeyh Saffet Efendi ve elli üç arkadaşının hazırladığı, hilâfetin kaldırılmasına dair on iki maddeden oluşan bir kanun teklifi ile kaldırıldı.