Transferde şimdiye kadar Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katan Galatasaray flaş bir ismi gündemine aldı. Sarı kırmızılılar Göztepe'de forma giyen Halil Akbunar'ı gündemine aldı. Bu kapsamda Halil Akbunar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar ve daha fazlası...

HALİL AKBUNAR KİMDİR?

Halil Akbunar 9 Kasım 1993 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Futbolculuk serüvenine Balçova İdman Yurdu'nda başladı. 2010 yılında Antalyaspor'a transfer oldu. Burada forma giydikten 1 yıl sonra Antalyaspor Akbunar'ı serbest bıraktı. Akbunar, memleketi İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe'nin alt yapısında kariyerine devam etti. 2012 yazında Göztepe ile profesyonel sözleşme imzaladı. İlk maçına 14 Ocak 2012'de Kartalspor karşısında çıktı. 2015-2016 sezonunda kiralık olarak Elazığspor'da oynadı ve gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti.2016-2017 sezonunda Göztepe'ye geri döndü. Göztepe'de o sezon etkili performansla takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olmuştur. 2017-2018 sezonunda kadro rotasyonunda yer bulan oyuncu, 2018-2019 sezonunda ise kadronun değişmezlerinden oldu ve küme düşmeme mücadelesi veren takımının gol ve asistleriyle Süper Lig'de kalmasında etkili olmuştur.

2019-2020 sezonunda İlhan Palut'un göreve gelmesiyle takımın kilit oyuncularından biri olmuş ve yine takımın vazgeçilmez ismi olmuştur. Ayrıca kulübün Gürsel Aksel Stadyumu'nun açılış maçında Beşiktaş'a karşı şık bir golle takımını öne geçiren golü atmış ve bu stadyumda gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçmiştir.Halil Akbunar, geçtiğimiz sezon Göztepe ile 31 maça çıkarken 5 gol atıp 1 asist kaydetti. Akbunar'ın Göztepe ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

Galatasaray, Halil Akbunar'ı gündemine aldı

KAÇ YAŞINDA?

Halil Akbunar 9 Kasım 1993 yılında dünyaya geldi ve 26 yaşındadır.

NERELİ?

Göztepe'nin başarılı oyuncusu Halil Akbunar, aslen İzmirlidir.

HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Halil Akbunar, sağ kanat ve sol kanat mevkilerinde oynamaktadır. Geçtiğimiz sezon Göztepe ile 31 maça çıkarken 5 gol atıp 1 asist kaydetti.