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Halil Falyalı kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ‘bahis ve kumarhane’ patronu olarak tanınan Halil Falyalı, kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Halil Falyalı kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı!

Hakkında hakkında ‘darp, adam kaçırma ve zorla alıkoyma’ iddiaları bulunan ve bu sebeple 70 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak yargılanma kararı olan Halil Falyalı, kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye sevk edildi.

Halil Falyalı'nın şikayeti üzerine Lefkoşa Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde tedavisine başlandı. Edinilen bilgiye göre; Falyalı’nın tetkikleri tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde  ‘bahis ve kumarhane’ patronu olarak tanınan Halil Falyalı'nın tedavisine geniş güvenlik önlemleri altında hastanede tedavisine devam edildi.

Halil Falyalı

HALİL FALYALI KİMDİR?

Kuzey Kıbrıs basınında adı "Kıbrıslı hayırsever iş insanı" olarak geçen Falyalı, yaklaşık 20 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumarhane güvenliği olarak işe başladı.

Halil Falyalı hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Halil Falyalı kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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