Halil Falyalı kimdir, nereli, kaç yaşında? sorusu şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de Halil Falyalı ile ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.

HALİL FALYALI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Yaklaşık 20 yıl önce KKTC’de kumarhane güvenliği olarak işe başlayan, yaşı ve nereli olduğu bilinmeyen Halil Falyalı, Kıbrıs'taki Les Ambassadeurs Hotel & Casino'nun sahibi olarak biliniyor. Kuzey Kıbrıs basınında "Hayırsever iş insanı" olarak anılan Falyalı hakkında Kıbrıs Postası'nda çıkan bir haberde, "Kıbrıs Postası ise "Ülkenin önde gelen iş insanlarından Halil Falyalı ile Hüsnü Falyalı, Mart ayındaki kapanma sürecinde olduğu gibi, içinde bulunduğumuz süreçte de ihtiyaçlı vatandaşlara yardım eli uzatıyor. Ancak bu kez, sadece Girne’deki değil; ülke genelindeki 10 bin aileye gıda yardımı yapılacak" deniliyor.

''SENİN ÇOCUĞUN İSTANBUL'DA OKUYOR''

CTP Milletvekili Ömer Kalyoncu, 22 Eylül 2011 tarihindeki açıklamasında, Halil Falyalı'nın bir arazi meselesi üzerine "Senin çocuğun İstanbul'da okuyor" diyerek kendisini tehdit ettiğini söylemişti.

Halil ve Hüsnü Falyalı kardeşler, 2019 yılında İngiliz kulübü Fulham'ın satın alacaklarına ilişkin haberlerle de gündem olmuştu.

Halil Falyalı ve Ali Falyalı, iş insanı Şaban Emre’yi asfalt ihalesine girdiği için tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alındıkları ancak serbest bırakıldıkları da belirtiliyor.

Halil ve Hüsnü Falyalı kardeşler, Türkiye'de 'Game over' adı verilen 'yasadışı bahis' operasyonu haberlerinde gündeme gelmişti. 2016 yılında, İstanbul polisi tarafından yapılan ve 780 milyon dolarlık mal varlığına el konulan bir operasyon haberinde, "Çetenin Türkiye ve Kıbrıs ayağındaki ele başının ise Veysel Şahin olduğu, şebekenin korumalığını ise Falyalı’nın üstlendiği ortaya çıktı" denilmişti. Gazeteci Ersoy dede, 15 Kasım 2020 tarihli yazısında "İzi sürülen paraya değen eller arasında kimin ismi var dersiniz?.. Hüsnü Falyalı.. İngiltere’deki yapının KKTC ayağı olarak ismi iddianamelerde geçen Halil Falyalı’nın kardeşi" diye yazmıştı.